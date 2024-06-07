根據弗若斯特沙利文報告，按2023年的銷售收入計，集團是中國最大的苯甲酸及苯甲酸鈉製造商以及第二大苯甲醇製造商，分別佔去年中國市場總收入的62%和37.9%。

財務方面，武漢有機去年收入26.8億元（人民幣，下同），按年減少14.6%；年內溢利7290.2萬元，按年跌78.6%。

所得款項淨額約82%將用於在湖北新軒宏生產基地建設新生產設施以增加產能；3%用於研發活動；5%用於銷售及營銷活動以提升於中國及海外的品牌知名度；10%作營運資金及一般企業用途。

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