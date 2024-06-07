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山姆直郵香港今日開通 送貨範圍包括離島 支付方式暫不包括信用卡、Payme等

內地大型超市山姆直郵香港服務今日開通。根據説明，香港跨境直郵服務主要有五大亮點，分別是官方直郵、次日送達、支持送貨上門/自提、本地支付方式以及專屬粵語客服。山姆直郵將以快遞配送形式，範圍到香港全境，意味客戶即使身在港島區以至離島，亦可享有「北上消費」服務。

現時截單時間為每天下午1時，若在1時前下單，貨件將在翌日送達，離島部分地區，則在隔日送達。除了內地禁止出口以及香港禁止進口商品外，其他任何商品都可以配送，不過生鮮食品例如凍肉以及水果則不包括在配送範圍。

目前山姆直郵香港訂單每筆最高可清關金額5000港元，超過此金額無法下單。下單後系統支援多種目前港人北上經常使用的支付方式，分別是Alipay HK、支付寶、微信支付、沃爾瑪禮品卡、中國銀聯（雲閃付），暫時官方並沒有把信用卡、Payme、八達通列入支付方式。

 

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