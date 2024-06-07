文章日期：2024年6月7日 19:47
中國銀行（3988）將原續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）和羅兵咸永道會計師事務所提供年度審計服務的相關安排，調整為聘請該兩間公司提供2024年度中期財務報告審閱等專業服務，相關專業服務費用為3500萬元人民幣。此外，該行又啟動招標選聘2024年度外部審計師工作，選聘方案及結果另行履行相關程序。
該行指，結合市場信息，基於審慎原則，並考慮業務需要而作此決定，故不再向股東大會提交早前董事會審議通過的2024年度外部審計師續聘及費用。聘請會計師事務所提供2024年中期審閱等專業服務事項將提交股東大會審議批准。
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