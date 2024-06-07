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眾安：酌情不追收客戶因巴郡錯價引起交易差價和費用

周一紐交所交易系統出錯，巴郡A股（美：BRK.A）報價一度顯示較原價低達99%，有本港股民試圖以市價盤筍價撈貨，惟系統回復正常後市價盤以高價成交，券商收市強制平倉令客戶出現損失。

眾安銀行（ZA Bank）表示，雖然當時媒體和交易平台已有相關風險報道，不過他們明白上述為個別事件，經過慎重考慮，決定酌情不收取相關客戶買入及其後賣出BRK.A的交易差價及相關費用，即不向受影響客戶追討任何款項，以感謝他們對該行產品和服務的支持，他們已主動與受影響的客戶溝通。

眾安指，6月3日紐約證券交易所出現技術故障, 導致個別股票價格出現錯誤， 並隨後暫停交易，使用市價盤可能會有相當大的風險，因為市場價格非常不穩定，成交價格可能與下單時的市場價格有顯著的差距。

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