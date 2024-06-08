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標指曾創新高 美股三大指數本周齊升

美國5月非農職位遠高於市場預期，令投資者對聯儲局減息預期降溫，美股三大指數回落。標指雖曾創5375點歷史新高，收市跌約0.1%，至5346點，而道指及納指收市均跌約0.2%，至38798點和17133點。全周計，納指表現最佳，累升2.4%，標指累升1.3%，道指累升0.3%。

科技股表現各異，Nvidia（美：NVDA）股價創新高後連跌兩日，報1207.8美元，跌約0.1%，Google母公司Alphabet（美：GOOGL）跌約1.3%，至174.46美元，而蘋果（美：APPL）逆市升1.2%，至196.89美元，AMD（美：AMD）收報167.87美元，升約0.6%。

Schwab首席固定收益策略師Kathy Jones表示，市場焦點集中在下周消費物價指數及聯儲局議息會議，而目前就業報告顯示經濟持續表現良好，聯儲局可能關注失業率上升問題，但這不足以抵銷就業增長強勁勢頭。

歐洲股市亦偏軟，英國富時100指數及法國CAC指數均跌約0.5%，至8245點及8001點，而德國DAX指數收報18557點，跌0.5%。

紐約期油收報75.53美元，跌0.2%，全周累計跌1.9%。金價跌3.5%，至2293美元。

至於本港夜期收報18096點，跌324點，比現貨低水85點，而港股ADR指數報18215點，跌0.83%，個別股份預託價方面，騰訊（0700）折合港元收報369.47元，較港收報跌約1.4%，阿里巴巴（9988）折合港元收報76.6元，較港收報跌約0.7%，但匯控（0005）折合港元收報69.4元，較港收報升約0.9%。