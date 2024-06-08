科技股表現各異，Nvidia（美：NVDA） 股價創新高後連跌兩日，報1207.8美元，跌約0.1%，Go ogle母公司Alphabet（美：GOOGL）跌約1.3% ，至174.46美元，而蘋果（美：APPL）逆市升1.2%， 至196.89美元，AMD（美：AMD）收報167. 87美元，升約0.6%。

Schwab首席固定收益策略師Kathy Jones表示，市場焦點集中在下周消費物價指數及聯儲局議息會 議，而目前就業報告顯示經濟持續表現良好，聯儲局可能關注失業率 上升問題，但這不足以抵銷就業增長強勁勢頭。

歐洲股市亦偏軟，英國富時100指數及法國CAC指數均跌約0. 5%，至8245點及8001點， 而德國DAX指數收報18557點，跌0.5%。

紐約期油收報75.53美元，跌0.2%，全周累計跌1.9%。 金價跌3.5%，至2293美元。

至於本港夜期收報18096點，跌324點，比現貨低水85點， 而港股ADR指數報18215點，跌0.83%， 個別股份預託價方面，騰訊（0700）折合港元收報369. 47元，較港收報跌約1.4%，阿里巴巴（9988） 折合港元收報76.6元，較港收報跌約0.7%，但匯控（ 0005）折合港元收報69.4元，較港收報升約0.9%。