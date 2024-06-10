當中優化商業性個人住房信貸政策方面，該市取消首套住房和二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限。對於貸款購買商品住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低於15%，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低於25%。

支持居民「換舊買新」方面，自2024年1月1日至2025年12月31日，對出售自有住房並在現住房出售後1年內在市場重新購買住房的納稅人，對其出售現住房已繳納的個人所得稅予以退稅優惠。其中，新購住房金額大於或等於現住房轉讓金額的，全部退還已繳納的個人所得稅；新購住房金額小於現住房轉讓金額的，按新購住房金額占現住房轉讓金額的比例退還出售現住房已繳納的個人所得稅。

適當放寬商品房預售資金監管方面，針對企業信用等級AA級及以上的房地產開發企業，預售資金監管留存額度調整為總監管額度的10%；AA級以下房地產開發企業，預售資金監管留存額度調整為總監管額度的20%。如遇特殊情況，房地產開發企業可提前申請使用監管資金用於工程建設，由監管部門采取「點對點」方式直接撥付給項目施工方或材料供應商。

在加快項目開工竣工手續辦理方面，該市將進一步深化「拿地即開工、竣工即驗收」舉措，建設單位依法確定施工總承包單位後，可先行辦理基坑支護和土方開挖階段施工許可證，縮短建設周期。竣工後，可分棟分批辦理竣工驗收手續。

同時，實施購房契稅補貼。購買新建商品住房或二手住房90平方米及以下的，按照契稅入庫級次由同級財政按所繳納契稅額度給予50%補貼；購買新建商品住房或二手住房90平方米以上的，按照契稅入庫級次由同級財政按所繳納契稅額度給予80%補貼；購買新建商品非住宅的（含商業、車庫、車位、辦公、倉庫等），按照契稅入庫級次由同級財政按所繳納契稅額度給予80%補貼。

此外，出台購買新建商品住房「按揭貸款提取首付款」政策，借款人及共同借款人合計提取不得超過購房首付款總額，提取後主貸人賬戶餘額不得低於六個月繳存金額。貸款額度由借款人及共同借款人公積金賬戶餘額15倍調整為20倍，而二孩及以上家庭、碩博人才貸款額度調整為30倍﹔單方最高貸款額度為60萬元，雙方最高貸款額度為80萬元。用住房公積金貸款購買二手房的，首套住房最低首付比例不低於20%，二套住房最低首付比例不低於30%。