該行認為今次會議的表態進取，意味著「517」新政所確定的去庫存大方向上，還有更多值得期待的政策空間，看好本輪政策持續性以及發力點的效能，進而推動行業量價筑底企穩。

華泰指出，對比今年3月國常會的表態，認為是次會議有三點值得關注，包括相對於3月國常會，今次會議強調行業對「金融穩定大局」的重要性，這也是房地產「人民性」和「政治性」的明確解讀。

其次會議打開進一步推進「去庫存」的政策空間，會上提到「繼續研究儲備新的去庫存、穩市場政策措施」，在措辭上提出「解放思想，拓寬思路」，這意味著後續更多新型政策工具值得期待；此外，會議提到加快構建房地產新模式。3 月會議提出的「著力構建」變為「加快構建」，「市場+保障」等供應體系將加速推進。金融體系的穩定需要資產價格企穩，故認為這是政策不止的重要原因。

自「517」新政後，目前首套、二套房利率最低水平已經降至 3.15%，但尚有北京等23 個城市二套房貸利率在 4%以上，仍有進一步調降的空間。另一方面，各地打出了不同的政策組合拳。如廣州疊加鼓勵以舊換新及收儲政策，上海土拍放鬆房地價限制，今次會議後，未來或有更具多樣性的去庫存政策在路上。

該行指出，行業基本面「淡季不淡」，政策持續性有望加快市場企穩節奏，並繼續看好地產板塊估值修復，主要因為政治局會議「消化存量」的提法、「517」地產政策組合拳以及突破歷史新低的房貸利率和首付比例，使得該行對本輪政策的決心和力度報以樂觀態度。

該幾重點關注在核心城市擁有更多資源和改善性產品能力的穩健房企，以及業績具備韌性、現金流穩健且派息慷慨的物管公司。