moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

百強房企首5月銷售按年跌逾44% 跌幅稍收窄

內地頻頻發布救樓市政策，但據克而瑞研究月報顯示，2024年1至5月房地產市場繼續保持低位運行。5月百大房企實現銷售操盤金額3224.1億元人民幣（下同），按月僅增長 3.4%，按年仍跌33.6%，單月業績規模繼續保持在歷史較低水平。

累計業績來看，百強房企首五個月實現銷售操盤金額1.41萬億元，按年跌44.3%，降幅收窄2.5個百分點。

更值得留意的是，在銷售疲軟、核心城市供地節奏放緩、減少供地之下，5 月典型房企拿地節奏亦大幅放緩。該行重點監測30 家房企投資金額143億元，按月大跌 68%，按年跌 82%，單月總投資額僅略高於2023 年1月的春節月，為近一年次低﹔首五個月的拿地面積為 111 萬平方米，按年及按月分別下降 82%和 49%。

而首五個月，仍有近七成銷售百強房企尚未拿地，拿地房企主要集中銷售 30 強的央國企。其次1至5 月拿地金額十大房企投資額按年下降36%。去年同期有11家企業拿地金額超過百億，2024 年前五月僅有 7 家。

此外，從拿地金額榜首投資額來看，2023年1至5 月為 500 億，而2024 年同期僅 239 億元，差距頗大。最后，部分央企今年整體投資也出現放緩。華潤、招商等前五月拿地金額按年跌幅超過 50%，且拿地銷售比在 0.2 以下。

克而瑞指，近期從中央到地方刺激政策密集的出臺，一定程度上提振了市場信心，但政策落地的效果仍需時間檢驗。意味著短期銷售回暖再傳導至企業投資同樣需要經歷底部修復階段，因此短期房企投資意愿難有大力度的提升，謹慎和聚焦是主旋律。

該行預計，未來投資主要聚焦在核心一二線城市的優質板塊，對於核心城市郊區以及部分三四線投資將繼續走弱。

融資方面，在融資總量上2024 年5月65家典型房企的融資總量為 509.7 億元，按月1增加82%，按年增加48.1%，主要是因為本月萬科（2202）公開獲得了大量銀行貸款，總量達到了392.2 億元。從全年累計數據來看，65 家典型房企的累計融資總量為 1835.49 億元，按年減少 33.2%。