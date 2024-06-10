累計業績來看，百強房企首五個月實現銷售操盤金額1.41萬億元，按年跌44.3%，降幅收窄2.5個百分點。

更值得留意的是，在銷售疲軟、核心城市供地節奏放緩、減少供地之下，5 月典型房企拿地節奏亦大幅放緩。該行重點監測30 家房企投資金額143億元，按月大跌 68%，按年跌 82%，單月總投資額僅略高於2023 年1月的春節月，為近一年次低﹔首五個月的拿地面積為 111 萬平方米，按年及按月分別下降 82%和 49%。

而首五個月，仍有近七成銷售百強房企尚未拿地，拿地房企主要集中銷售 30 強的央國企。其次1至5 月拿地金額十大房企投資額按年下降36%。去年同期有11家企業拿地金額超過百億，2024 年前五月僅有 7 家。

此外，從拿地金額榜首投資額來看，2023年1至5 月為 500 億，而2024 年同期僅 239 億元，差距頗大。最后，部分央企今年整體投資也出現放緩。華潤、招商等前五月拿地金額按年跌幅超過 50%，且拿地銷售比在 0.2 以下。

克而瑞指，近期從中央到地方刺激政策密集的出臺，一定程度上提振了市場信心，但政策落地的效果仍需時間檢驗。意味著短期銷售回暖再傳導至企業投資同樣需要經歷底部修復階段，因此短期房企投資意愿難有大力度的提升，謹慎和聚焦是主旋律。

該行預計，未來投資主要聚焦在核心一二線城市的優質板塊，對於核心城市郊區以及部分三四線投資將繼續走弱。

融資方面，在融資總量上2024 年5月65家典型房企的融資總量為 509.7 億元，按月1增加82%，按年增加48.1%，主要是因為本月萬科（2202）公開獲得了大量銀行貸款，總量達到了392.2 億元。從全年累計數據來看，65 家典型房企的累計融資總量為 1835.49 億元，按年減少 33.2%。