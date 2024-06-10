集團指，今次配售的新股相當於現有已發行股本之20%，及經配發及發行配售股份擴大後公司已發行股本約16.7%。今次配售事項的所得款項總額及所得款項淨額預期分別為1560萬元及約1520萬元。

集團預期集資所得約1370萬元或佔所得款項淨額約90%，將用於為新獲授項目的前期開支提供資金，該項目涉及於中國江西省建設總樓面面積約7萬平方米的文化展覽及非物質文化遺產傳承中心，總合約金額超過2.65億元人民幣﹔及約150萬元或佔所得款項淨額約10%，將用作公司的一般營運資金。

對於今次配股，集團指是由於其將於部分項目的初始階段產生材料成本及分包成本，於達到集團有權向客戶開具賬單及客戶向集團付款的里程碑前錄得現金流出淨額。

為撥付現金流量錯配，以其內部資源或透過籌集新貸款為錯配金額提供資金。然而，集團可能無法承接合同金額較大的額外項目，因為其目前的現金流量可能不足以支持大量前期開支的融資。

另外，鑒於加息及中國的銀行審批貸款持審慎態度，集團認為籌集新貸款將無可避免地增加集團的財務開支，從而對集團的財務表現造成負面影響。因此認為股權融資是支持集團增長的可行方法，使集團能夠在不產生重大財務開支的情況下承接更多合同金額較大的項目。