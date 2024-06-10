據智富資源早前披露，公司在5月6日獲高等法院頒令將呈請聆訊進一步押後至明日（6月11日）。

據公告，由於認購價尚未達成一致，認購的股份數量及佔智富資源的權益百分比尚待確定。而據智富資源提供的資料，該公司正在製定重組方案，擬募集資金總額3.3億元以達撒消清盤呈請的目的。 3.3億港元的資金將來自出售事項及建議認購事項的所得款項。

今次建議認購的其中兩項先決條件其中包括撤消清盤呈請及智富資源股份獲得復牌。

如果清盤風險獲得消除，智富資源的信貸接受度將會提升，智富資源可以透過多種方式籌集新資金，包括但不限於借款、發行公司債和配股，以滿足其營運資金需求。

亞洲聯網科技指在滿足所有先決條件後，Happy Win 將獲得智富資源一定數量的上市股份，此乃流動資產。於本次公告日期，公司正物色具有穩定收入來源或具有潛在資本利得的合適投資機會。 假設所有先決條件獲達成，Happy Win簽署諒解備忘錄一事便提供了這樣的機會。