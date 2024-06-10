兩項收購合計浙江滬杭甬將取得國都證券7.4159%股權或4.32億股，代價合計11.35億元。浙商證券將以其內部資源支付收購事項之代價。

浙江滬杭甬經浙商證券此前已持有國都證券的近15.65億股或26.8387%股權，在上述收購完成後，浙商證券將合計持有國都證券的19.97億股或34.2546%股權。從會計角度看，待若干條件獲達成後，公司完成過往收購事項及收購事項後，或會將國都證券的財務業績納入其財務報表。

集團指，收購事項符合浙商證券的長期發展規劃，即通過戰略併購鞏固其地位並躋身行業前列。國都證券擁有成熟的分支機構及優質資產，而收購事項將使浙商證券進一步拓展業務，大幅擴大分支機構網絡範圍，提升業績及競爭力。

同時，通過填補業務組合空白、取得公募基金管理牌照、強化核心指標，浙商證券有望提高行業地位，提升品牌價值，加速躋身行業前列。

集團指，經全面盡職調查及審慎考慮有關國都證券資料，包括其業務模式、財務表現及業務前景後，董事對其前景持樂觀態度，並認為收購事項連同過往收購事項將為集團提供良好投資機會，可藉優質證券牌照擴大其投資組合。同時，通過收購事項產生的協同效應等。