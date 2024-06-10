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文業集團遭入稟清盤 批股集資淨額1230萬元還債

文業集團控股（1802）公布，遭林樹松入稟申請將公司清盤，原因是公司未能按照公司與呈請人林樹松在2022年4月8日訂立的貸款協議及2022年8月8日的補充協議，清償結欠林氏的未償還本金及應計利息合共約1364.04萬元。集團同時披露，以每股0.055元配售2.376億股新股，籌資1306.8萬元或淨額1230萬元，當中9成於償還其未償還債務及利息開支。

公司自上周五（6月7日）早上10時51分起停牌，已申請明（6月11日）起復牌。公司清盤呈請則將於今年8月14日於高等法院進行聆訊。

集團指，呈請已提交予香港高等法院，僅作為公司清盤的一項申請，而於今日公告日期，高院概無授出清盤令以令公司清盤。公司並未申請任何認可令，原因為並無嚴格責任須就股份轉讓申請認可令；及概無任何公司股東要求認可令。

鑒於呈請的潛在影響，董事會經計及呈請相關的訴訟程序後，將考慮是否需要於稍後階段向高等法院申請認可令。公司現正與呈請人林樹松協商，尋求就呈請項下的債務達成和解，以撤銷呈請。公司亦正尋求其法律顧問的意見，以決定有關呈請的下一步及可能採取的行動。

集團同時披露，在上周五收市後，以每股0.055元，向蔣威威持有的金猴資產管理、李敏超、由劉發林、張隽傑及袁祖歐持有的深圳市新恒豐、聯席主席兼執行董事孔國競及非執董麥浩輝配發2.376億股新股，籌資淨額1230萬元，當中近342.73萬元將用作抵銷公司結欠孔國競的貸款，蓂餘則以現金支付予公司。

今次交易有365天禁售期，是次配股價0.055元，較公司前收市價0.057元折讓3.5%，認購股份總額佔公司現有已發行股本的40%； 及經配發及發行認購股份擴大後的公司已發行股本約28.6%。公司指，集團有需要進行外部融資，從而改善集團的財務狀況、降低其債務水平及為業務補充營運資金。

公司擬將認購事項的所得款項淨額總額約90%或約1107萬元用於償還其未償還債務及利息開支，餘下10%或約123萬元用於一般營運資金。 