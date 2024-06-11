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港股ADR跌60點 夜期低水271點 美期跌亞股個別發展

美國5月非農職位遠高於市場預期，令投資者對聯儲局減息預期降溫，美股三大指數回落。港股ADR跌60點或0.32%，報18307點，即月恒指夜期跌177點，報18096點，夜期低水271點。

個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR升0.69%，折合報372.21元；匯控（0005）升0.18%，折合報69.55元；建行（0939）升0.55%，折合報14.38元。

道期現跌0.162%；標期現跌0.1%；納期現跌0.12%。日本東證指數現升0.43%；韓國KOSPI指數現升0.41%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌1%。

VIX指數隔晚升4.25%或0.52點，報12.74點。

紐油現升0.43%或0.34美元，報78.08美元；布油現升0.37%或0.31美元，報81.94美元；金價現跌0.04%或1美元，報2309.88美元；LME 銅期貨隔晚升1.39%或136.5美元，報9899美元。比特幣現跌0.25%或174.47美元，報69434.13美元；美國10年期債息現跌0.08%或0.0039厘，報4.4631厘。

今日焦點股份可留意：

鷹美（2368）最快今公布業績。

巨星傳奇（6683）：投資周杰倫南京、深圳演唱會。

粉筆（2469）：8月推AI智能老師。

京基金融（1468）已完成重組，擺脫臨時清盤狀態。

文業集團（1802）遭入稟清盤，批股集資淨額1230萬元還債。

浙江滬杭甬（0576）旗下浙商證券11.35億人幣增持國都證券。

亞洲聯網科技（0679）擬擬1.5億元入股智富資源（0007）

中天建設（2433）批股淨集資1520萬。

遠洋集團（3377）39億人幣悉售北京頤堤港二期，料蝕逾17億人幣。

天璽曜11（1010）行政總裁林福特停職，涉失聯兩周。

國藥控股（1099）撤回委普華永道任核數師決議案。

中行（3988）改聘羅兵咸任中期報告審閲，另聘全年審計師。

友和集團（2347）發盈喜，料全年純利增加2.3倍至2100萬。

永發置業（0287）發盈警，料全年虧損擴大至最多5300萬。

廣汽集團（2238）5月總汽車銷量及新能源車雙雙跌25%。

小米（1810）林斌連續3日減持1000萬股B股　套現1.78億作慈善目的。

華誼騰訊娛樂（0419）建議改名「弘毅文化集團」。

舜宇光學（2382）5月手機鏡頭出貨量按年增9.6%。

國際永勝（6663）發盈警，料全年盈利跌26%。

亞東集團（1795）控股股東，由主席薛士東轉兒子薛梁持有。

 

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