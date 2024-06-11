馬斯克是OpenAI的聯合創始人之一，但後來他與該初創公司發生了分歧。

馬斯克旗下公司包括特斯拉和Space Exploration Technologies Corp。他還擁有人工智能初創公司xAI以及自己的聊天機器人Grok。

馬斯克於X上表示，「如果蘋果在作業系統層面集成OpenAI，那麼蘋果設備就將被禁入我的公司」，「那是不可接受的危害安全之舉」。「訪客將得在門口檢查他們的蘋果設備，在那裡它們將被存放到法拉第籠中」。所謂法拉第籠指的是電磁場屏蔽設備。

蘋果高級副總裁Craig Federighi於發布會上稱，這個名為「Apple Intelligence」的AI平台可以幫助概括文本、創建原創圖像，並在用戶需要時提取最相關的數據。Federighi說，一個名為「私人雲計算」的系統將有助於保證用戶信息發送到數據中心時的安全。

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