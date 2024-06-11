蘋果於發布會上表示，其用戶將僅通過Siri就能使用ChatGPT而無需支付額外費用，並計劃今年稍後新的人工智能功能。不過，Tesla創辦人馬斯克即表示，如果蘋果將OpenAI的軟件在作業系統層面集成到產品中他就會禁止這些設備進入到自己旗下的公司，認為蘋果對提供給OpenAI的數據一無所知。
馬斯克是OpenAI的聯合創始人之一，但後來他與該初創公司發生了分歧。
馬斯克旗下公司包括特斯拉和Space Exploration Technologies Corp。他還擁有人工智能初創公司xAI以及自己的聊天機器人Grok。
馬斯克於X上表示，「如果蘋果在作業系統層面集成OpenAI，那麼蘋果設備就將被禁入我的公司」，「那是不可接受的危害安全之舉」。「訪客將得在門口檢查他們的蘋果設備，在那裡它們將被存放到法拉第籠中」。所謂法拉第籠指的是電磁場屏蔽設備。
蘋果高級副總裁Craig Federighi於發布會上稱，這個名為「Apple Intelligence」的AI平台可以幫助概括文本、創建原創圖像，並在用戶需要時提取最相關的數據。Federighi說，一個名為「私人雲計算」的系統將有助於保證用戶信息發送到數據中心時的安全。
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