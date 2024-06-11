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恒指低開203點 科指跌1.3% 齊下試50天線

恒指今早低開203點或1.11%，報18163點，大市成交金額116億元；國指今早低開75點或1.17%，報6434點。恒生科技指數開市報3723點，跌1.3%。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為5.54%，下跌為9.28%，無升跌為85.17%。

騰訊（0700）、友邦（1299）、匯控（0005）拖累大市。中海油（0883）、銀娛（0027）、煤氣（0003）貢獻恒指較多。

藍籌6隻升，67隻下跌，9隻無升跌。銀娛（0027）升2.38%，報40.95元，是升幅最大的藍籌，中生製藥（1177）跌3.86%，報2.74元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股1隻升，26隻下跌，3隻無升跌。升幅最大的是微博－ＳＷ（9898）開市報64.5元，升0.7%；跌幅最大的是金蝶（0268）開市報7.7元，跌2.78%。

恒指續低於10天線(18388.7點)，下試50天線(17841.36點)。科指續低於10天線(3778.78點)、250天線(3785.96點)，下試50天線(3706.73點)。

鷹美（2368）最快今公布業績。無成交，報4.88元。

巨星傳奇（6683）：投資周杰倫南京、深圳演唱會。開市報11.88元，跌0.83%。

粉筆（2469）：8月推AI智能老師。開市報4.36元，無升跌。

京基金融（1468）已完成重組，擺脫臨時清盤狀態。開市報0.185元，升8.82%。

文業集團（1802）遭入稟清盤，批股集資淨額1230萬元還債。無成交，報0.057元。

浙江滬杭甬（0576）旗下浙商證券11.35億人幣增持國都證券。開市報5.4元，升0.37%。

亞洲聯網科技（0679）擬擬1.5億元入股智富資源。亞洲聯網科技無成交，報0.89元。智富資源（0007）停牌。

中天建設（2433）批股淨集資1520萬。開市報0.224元，升14.87%。

遠洋集團（3377）39億人幣悉售北京頤堤港二期，料蝕逾17億人幣。開市報0.455元，升1.11%。

天璽曜11（1010）行政總裁林福特停職，涉失聯兩周。開市報0.46元，無升跌。

國藥控股（1099）撤回委普華永道任核數師決議案。開市報22.35元，跌0.89%。

中行（3988）改聘羅兵咸任中期報告審閲，另聘全年審計師。開市報3.78元，跌0.26%。

友和集團（2347）發盈喜，料全年純利增加2.3倍至2100萬。無成交，報0.7元。

永發置業（0287）發盈警，料全年虧損擴大至最多5300萬。無成交，報3.9元。

廣汽集團（2238）5月總汽車銷量及新能源車雙雙跌25%。開市報3.13元，跌0.32%。

小米（1810）林斌連續3日減持1000萬股B股　套現1.78億作慈善目的。開市報17.18元，跌2.5%。

華誼騰訊娛樂（0419）建議改名「弘毅文化集團」。無成交，報0.096元。

舜宇光學（2382）5月手機鏡頭出貨量按年增9.6%。開市報46.8元，跌1.58%。

國際永勝（6663）發盈警，料全年盈利跌26%。無成交，報0.32元。

亞東集團（1795）控股股東，由主席薛士東轉兒子薛梁持有。無成交，報1.13元。

破頂股表現

破頂股包括，速騰聚創（2498）創上市新高，見91.9元，開市報91.9元，升14.95%；宜搜科技（2550）創上市新高，見11.9元，開市報11.9元，升7.01%；中遠海能（1138）創52周高，見11.72元，開市報11.72元，無升跌；華能國電（0902）創52周高，見5.56元，開市報5.56元，升0.36%；華能國際電力股份（0902）創52周高，見5.56元，開市報5.56元，升0.36%；中糧包裝（0906）創52周高，見7.1元，開市報7.1元，升3.35%；中國交通建設（1800）創52周高，見5.05元，開市報5.05元，無升跌；遊萊互動（2022）創52周高，見0.11元，開市報0.11元，升12.24%；中國育兒網絡（2952）無成交，報0.01元。

破底股方面

3隻股份創上市新低，包括百威（1876）低見9.6元，開市報9.6元，跌0.83%；百威亞太（1876）低見9.6元，開市報9.6元，跌0.83%；高視醫療（2407）低見13.5元，開市報13.5元，跌3.85%。

創52周低，其中包括，叙福樓（1978）低見0.79元，開市報0.79元，跌3.66%；蒙牛（2319）低見14.06元，開市報14.06元，跌1.68%。

異動股

上升異動股，包括，萬咖壹聯（1762）開市報0.12元，升51.9%；速騰聚創（2498）創上市新高，見91.9元，開市報91.9元，升14.95%；象興國際（1732）開市報0.162元，升14.89%；中天湖南集團（2433）開市報0.224元，升14.87%；新焦點（0360）開市報0.062元，升14.81%；富銀融資股份（8452）開市報0.48元，升14.29%；駿東控股（8277）開市報0.59元，升13.46%；遊萊互動（2022）創52周高，見0.11元，開市報0.11元，升12.24%；利寶閣（1869）開市報0.229元，升11.71%；新世紀集團（0234）開市報0.049元，升11.36%。

下跌異動股，包括，中國白銀集團（0815）開市報0.31元，跌7.46%；上海小南國（3666）開市報0.025元，跌7.41%；信邦控股（1571）開市報3元，跌6.54%；安徽皖通高速公路（0995）開市報8.9元，跌6.41%；卓航控股（1865）開市報0.031元，跌6.06%；生活概念（8056）開市報0.016元，跌5.88%；靈寶黃金（3330）開市報3.1元，跌5.78%；康臣葯業（1681）開市報6.09元，跌5.58%；光大證券（6178）開市報5.09元，跌5.57%。

 

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