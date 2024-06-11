恒指今早低開203點或1.11%，報18163點，大市成交金額116億元；國指今早低開75點或1.17%，報6434點。恒生科技指數開市報3723點，跌1.3%。通訊服務、金融、非必需消費品、信息技術股推低大市。上升股份比例為5.54%，下跌為9.28%，無升跌為85.17%。