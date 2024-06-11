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港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止2連升

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連升，跌0.07點子至4.50982%，是6月6日後最低，當日報4.50071%。對上一次終止2連升是6月04日，當日拆息報4.48315%。

港元現報7.8096元升值32點子，曾貶值最多2點子，報7.813元，亦曾升值最多43點子，報7.8085元，是6月7日7.8081元後最強。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌10點子至3.8%，是6月6日後最低；1星期HIBOR跌4.93點子至3.91518%，是5月17日後最低；2星期HIBOR跌2.44點子至4.07399%，是5月17日後最低。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.35點子至4.73238%，是月31日後最高；6個月期HIBOR升0.07點子至4.81024%；12個月期HIBOR升0.22點子至4.97441%。

美元指數現報105.133貶值0.017點或0.02%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44212%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.9316%，連續2日收窄，利差是2024年4月04日後最窄，當日差距為-0.9279%。

對上一次連續2日收窄，是5月28日，當日利差報-0.9356%。

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