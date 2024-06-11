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買股不買市 旗下基金重倉「中特估」

【明報專訊】摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）近月看淡本港以至中國經濟前景，其中一個理據是作為本港股市最具代表性的指數──恒生指數目前水平與1997年7月1日本港回歸時相若，即是說過去近27年接近原地踏步，記者就此請教惠理集團（0806）聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海的看法。

謝清海指隨着近年中國經濟急速轉型，中國股市的賺錢機會並非在指數，而在個別股份，由於惠理選股得宜，旗下基金投資中國股市時仍有不錯表現。

「惠理高息股票基金」主要投資亞洲區內較高回報的股票及債券組合，根據該基金今年4月報告，今年首4個月及去年全年回報分別為5%及4.1%；在投資組合之中，中國股票佔逾半，中國電信（0728）、建行（0939）、中國建築（3311）、國藥（1099）、中鐵（0390）及光大環境（0257）等「中特估」均屬十大投資之列。

恒指在2020年至2023年歷史性連續4年按年下跌後，今年以來暫升1319點或7.73%，謝清海估計，恒指今年全年錄得升幅機會頗大，料可擺脫過去4年均下跌的弱勢。

經濟問題多 美股維持審慎

另外，雖然美股今年以來延續去年升勢，在全球股市中屬表現最佳，但謝清海認為，美國目前國債金額高企及繼續上升、財政赤字嚴重、家庭儲蓄率下降及貿易逆差持續，顯示當地經濟問題眾多，故他對美國股市現時仍維持審慎看法。

 

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