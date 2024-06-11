謝清海指隨着近年中國經濟急速轉型，中國股市的賺錢機會並非在指數，而在個別股份，由於惠理選股得宜，旗下基金投資中國股市時仍有不錯表現。

「惠理高息股票基金」主要投資亞洲區內較高回報的股票及債券組合，根據該基金今年4月報告，今年首4個月及去年全年回報分別為5%及4.1%；在投資組合之中，中國股票佔逾半，中國電信（0728）、建行（0939）、中國建築（3311）、國藥（1099）、中鐵（0390）及光大環境（0257）等「中特估」均屬十大投資之列。

恒指在2020年至2023年歷史性連續4年按年下跌後，今年以來暫升1319點或7.73%，謝清海估計，恒指今年全年錄得升幅機會頗大，料可擺脫過去4年均下跌的弱勢。

經濟問題多 美股維持審慎

另外，雖然美股今年以來延續去年升勢，在全球股市中屬表現最佳，但謝清海認為，美國目前國債金額高企及繼續上升、財政赤字嚴重、家庭儲蓄率下降及貿易逆差持續，顯示當地經濟問題眾多，故他對美國股市現時仍維持審慎看法。

其他報道

謝清海：羅奇低估中國 香港沒「玩完」 倡按2014年方案有條件普選特首 重大改革

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止2連升

在岸人民幣貶值至近一年最弱

土耳其對中國進口車加徵關稅 車股急挫

德信中國遭法院下令清盤

歐央行拉加德：上周減息後不一定繼之以快速行動

滬深三大指數低開 人行淨回籠20億人幣

恒指低開203點 科指跌1.3% 齊下試50天線

馬斯克：將禁蘋果集成OpenAI設備進入旗下公司

港股ADR跌60點 夜期低水271點 美期跌亞股個別發展

巨星傳奇：投資周杰倫南京、深圳演唱會

粉筆：8月推AI智能老師

北水增持中行 減持中石油