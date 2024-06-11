恒指今早低開203點，高位跌163點，低位跌372點，高低波幅209點。上升股份比例為12.19%，下跌為40.46%，無升跌為47.34%。

恒指半日跌306點或1.67%，報18059點，大市成交金額807億元；國指跌109點或1.68%，報6400點。恒生科技指數收報3725點，跌1.24%。

藍籌股成交金額422.73億元，佔大市成交52.38%；科指成份股成交金額226.82億元，佔大市成交28.1%；國指成份股成交金額353.14億元，佔大市成交43.75%。

24隻雙櫃台股，總成交0.43億元人民幣，相當於約0.46億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少15.41%，至72.29億元，佔大市成交8.95%。牛熊證成交金額34.28億元，減少3.25%；窩輪成交金額38.01億元，減少24.02%。

藍籌5隻升，76隻下跌，1隻無升跌。美團（3690）升1.63%，收報112.2元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌9.82%，收報124.9元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，22隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是微博－ＳＷ（9898）收報65.2元，升1.8%；跌幅最大的是東方甄選（1797）見52周低13.58元，收報13.94元，跌9.01%。

恒指續低於10天線(18378.38點)，下試50天線(17839.3點)。科指續金於10天線(3779點)、250天線(3785.96點)，曾跌穿50天線(3706.77點)。

北水南下合計淨流入56.23億元，較上日增加55.88%，淨流入金額是6月5日77.37億元後最多。北水連續第18日流入，累計流入831.03億元，對上一次連續18日淨流入是4月24日。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.03%，是5月29日後最大跌幅，當日跌幅為2.1%。低見17994.1點，是5月2日17740.62點後最低。連跌2日，累計跌416.84點，對上一次連跌2日是5月29日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是5月24日。

科指曾跌最多2.01%，是6月7日後最大跌幅，當日跌幅為2.21%。低見3696.64點，是5月31日3684.85點後最低。連跌2日，累計跌115.08點，對上一次連跌2日是5月29日。

國指曾跌最多1.98%，是5月29日後最大跌幅，當日跌幅為2.18%。低見6381.53點，是5月2日6256.24點後最低。連跌2日，累計跌154.13點，對上一次連跌2日是5月29日。連續第4日陰燭，對上一次連續第4日陰燭是5月31日。

惠理（0806）謝清海：羅奇低估中國 香港沒「玩完」 倡按2014年方案有條件普選特首 重大改革。收報1.72元，跌2.27%。

土耳其對中國進口車加徵關稅 車股急挫。吉利（0175）收報9.23元，跌5.33%。比亞迪（1211）收報228.2元，升0.09%。廣汽集團（2238）收報3.08元，跌1.91%。長城汽車（2333）收報11.36元，跌2.57%。小鵬（9868）收報30.95元，跌4.48%。理想（2015）見52周低74.2元，收報74.75元，跌4.29%。蔚來（9866）收報37元，跌3.27%。零跑（9863）收報26.55元，跌2.75%。恒大汽車（0708）收報0.42元，跌3.45%。

德信中國（2019）遭法院下令清盤。停牌。

鷹美（2368）最快今公布業績。收報4.9元，升0.41%。

巨星傳奇（6683）：投資周杰倫南京、深圳演唱會。收報11.94元，跌0.33%。

粉筆（2469）：8月推AI智能老師。收報4.27元，跌2.06%。

京基金融（1468）已完成重組，擺脫臨時清盤狀態。收報0.179元，升5.29%。

文業集團（1802）遭入稟清盤，批股集資淨額1230萬元還債。收報0.05元，跌12.28%。

浙江滬杭甬（0576）旗下浙商證券11.35億人幣增持國都證券。收報5.19元，跌3.53%。

亞洲聯網科技（0679）擬擬1.5億元入股智富資源。亞洲聯網科技收報0.89元，無升跌。智富資源（0007）停牌。

中天建設（2433）批股淨集資1520萬。收報0.207元，升6.15%。

遠洋集團（3377）39億人幣悉售北京頤堤港二期，料蝕逾17億人幣。收報0.48元，升6.67%。

天璽曜11（1010）行政總裁林福特停職，涉失聯兩周。收報0.44元，跌4.35%。

國藥控股（1099）撤回委普華永道任核數師決議案。收報21.55元，跌4.43%。

中行（3988）改聘羅兵咸任中期報告審閲，另聘全年審計師。收報3.71元，跌2.11%。

友和集團（2347）發盈喜，料全年純利增加2.3倍至2100萬。收報0.7元，無升跌。

永發置業（0287）發盈警，料全年虧損擴大至最多5300萬。收報3.9元，無升跌。

廣汽集團（2238）5月總汽車銷量及新能源車雙雙跌25%。收報3.08元，跌1.91%。

小米（1810）林斌連續3日減持1000萬股B股 套現1.78億作慈善目的。收報17.16元，跌2.61%。

華誼騰訊娛樂（0419）建議改名「弘毅文化集團」。收報0.089元，跌7.29%。

舜宇光學（2382）5月手機鏡頭出貨量按年增9.6%。收報46.4元，跌2.42%。

國際永勝（6663）發盈警，料全年盈利跌26%。收報0.32元，無升跌。

亞東集團（1795）控股股東，由主席薛士東轉兒子薛梁持有。收報1.2元，升6.19%。

破頂股表現

破頂股包括，ＧＢＡ集團（0261）創上市新高，見0.37元，收報0.34元，跌5.56%；企展控股（1808）創上市新高，見2.85元，收報2.79元，升2.57%；昇能集團（2459）創上市新高，見10.76元，收報10.76元，升13.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1057.65元，收報1057.65元，升0.06%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見46.44元，收報46.44元，升0.09%；速騰聚創（2498）創上市新高，見137.5元，收報118.2元，升47.84%；美中嘉和（2453）創上市新高，見39.45元，收報38.6元，升5.46%；趣致集團 （0917）創上市新高，見49.9元，收報49.5元，升4.32%；宜搜科技（2550）創上市新高，見15.92元，收報15.52元，升39.57%；廸生創建（0113）創52周高，見5.16元，收報5.13元，升0.79%；華晨中國（1114）創52周高，見6.99元，收報6.86元，跌1.72%；海豐國際（1308）創52周高，見22.45元，收報20.8元，跌3.48%；順豐同城（9699）創52周高，見12.84元，收報12.48元，升4%；中遠海控（1919）創52周高，見15.14元，收報13.12元，跌12.77%；中遠海發（2866）創52周高，見1.17元，收報1.06元，跌7.83%；中遠海能（1138）創52周高，見11.72元，收報10.46元，跌10.75%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.87元，收報0.81元，跌2.41%。

破頂指數成份股包括，神華（1088） 創52周高，見39.85元，收報38.45元，跌3.39%。

破底股方面

25隻股份創上市新低，其中十隻包括，廣發証券（1776）低見6.86元，收報6.87元，跌2.97%；太古地產（1972）低見13.56元，收報13.6元，跌2.72%；九龍倉置業（1997）低見21.1元，收報21.2元，跌4.07%；長實集團（1113）低見29.75元，收報30.05元，跌1.31%；藥明生物（2269）低見10.9元，收報10.94元，跌3.87%；百威（1876）低見9.06元，收報9.16元，跌5.37%；藥明康德（2359）低見32.2元，收報32.7元，跌2.68%；佳兆業資本（0936）低見0.11元，收報0.11元，跌15.38%；方達控股（1521）低見0.97元，收報0.99元，跌2.94%；英恒科技（1760）低見1.57元，收報1.64元，跌2.38%。

30隻股份創52周低，其中十隻包括，周大福（1929）低見9.33元，收報9.46元，跌3.07%；東方表行集團（0398）低見3.35元，收報3.36元，跌1.18%；東風集團股份（0489）低見2.34元，收報2.35元，跌2.49%；理想（2015）低見74.2元，收報74.75元，跌4.29%；叙福樓（1978）低見0.75元，收報0.78元，跌4.88%；富臨（1443）低見0.118元，收報0.118元，跌1.67%；東方甄選（1797）低見13.58元，收報13.94元，跌9.01%；恒隆地產（0101）低見6.96元，收報7.01元，跌5.65%；蒙牛（2319）低見13.7元，收報13.76元，跌3.78%；低見13.7元，收報13.76元，跌3.78%。

異動股

上升異動股，包括，萬咖壹聯（1762）創52周高，見0.218元，收報0.176元，升122.78%；瀋陽公用發展股份（0747）收報0.079元，升71.74%；速騰聚創（2498）創上市新高，見137.5元，收報118.2元，升47.84%；宜搜科技（2550）創上市新高，見15.92元，收報15.52元，升39.57%；喆麗控股（2209）創52周高，見3.19元，收報2.65元，升35.2%；樂思集團（2540）收報1.49元，升29.57%；新焦點（0360）收報0.065元，升20.37%；沿海家園（1124）收報0.35元，升18.64%；冠軍科技集團（0092）收報0.26元，升16.59%；百能國際能源（8132）見52周低0.089元，收報0.103元，升15.73%；富銀融資股份（8452）收報0.48元，升14.29%。

下跌異動股，包括，易生活控股（0223）收報0.216元，跌33.54%；煜榮集團（1536）收報0.083元，跌26.55%；億仕登控股（1656）見52周低1.54元，收報1.54元，跌24.51%；中國興業控股（0132）收報0.131元，跌22.94%；金力集團（3919）收報0.052元，跌20%；榮豐集團亞洲（8526）創上市新低，見0.091元，收報0.092元，跌16.36%；時代環球集團（2310）收報0.058元，跌15.94%；威鋮國際（1002）收報0.074元，跌15.91%；佳兆業資本（0936）創上市新低，見0.11元，收報0.11元，跌15.38%；創業集團控股（2221）收報0.14元，跌15.15%。

其他報道

買股不買市 旗下基金重倉「中特估」

謝清海：羅奇低估中國 香港沒「玩完」 倡按2014年方案有條件普選特首 重大改革

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止2連升

在岸人民幣貶值至近一年最弱

土耳其對中國進口車加徵關稅 車股急挫

德信中國遭法院下令清盤

歐央行拉加德：上周減息後不一定繼之以快速行動

滬深三大指數低開 人行淨回籠20億人幣

恒指低開203點 科指跌1.3% 齊下試50天線

馬斯克：將禁蘋果集成OpenAI設備進入旗下公司

港股ADR跌60點 夜期低水271點 美期跌亞股個別發展

巨星傳奇：投資周杰倫南京、深圳演唱會

粉筆：8月推AI智能老師

北水增持中行 減持中石油