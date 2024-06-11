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鷹美全年盈利倒退一成至2.6億 末期息維持8仙

運動服及成衣生產商鷹美（2368）公布截至2024年3月底的年度業績，受融資成本大幅增加及人民幣貶值影響，全年純利按年跌10%至近2.64億元，每股基本盈利為0.493元，派每股末期息0.08元，按年持平。

集團年度營業收入按年上升0.6%至40.75億元，銷售及分銷費用按年減18.3%，原因為內地銷售收入大幅增加18.7%，當中部分運輸成品費用由內地品牌客户承擔。

集團全年毛利率按年微跌0.3個百分點至18.4%，淨利率則按年跌0.7個百分點至6.5%。

年度融資成本方面，利息支出按年大增101.1%，是基於集團近年為擴充產能，進行多項收購生產基地項目及優化生產設備而大幅增加銀行貸款，同時近年美國進入加息週期以致貸款利率持續上升。 

截至2024年3月底止，集團持有現金及銀行結餘4.9億元，主要為港幣、人民幣、美元、印尼盾及越南盾﹔截至2024年3月底止，集團負債比率為25.7%，按年增19.3個百分點﹔集團銀行貸款額度14.86億元﹔銀行貸款額度已動用合共9.1億元，按年增加2.867億元。

管理層相信，現有財務資源足以應付現時營運、現時及日後擴展計劃所需，且集團能夠於需要時以利好條款取得額外融資。季節因素對集團的借貸需要並無重大影響。

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