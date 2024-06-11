moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

生產力局推技術支援諮詢服務 助中小企申請政府資助及發展數碼轉型

生產力局轄下「中小企資援組」（SME ReachOut）宣布，推出「Tech Buddy」技術支援諮詢服務，在技術層面支援中小企或工商機構申請政府資助及發展數碼轉型，例如電商發展和網絡安全，迎合市場需要及把握內地龐大商機。

生產力局首席市場總監馮嘉寶表示，生產力局早前進行的「香港企業數碼化指數調查」反映中小企有意數碼轉型，但不少仍處於起步階段，欠缺資金更是一大阻力。有見及此，「中小企資援組」於年初推出「Tech Buddy」技術支援諮詢服務，助各行各業做好升級轉型，並深入了解及建立持續發展的能力。

「Tech Buddy」技術支援諮詢服務會為中小企提供免費諮詢，視乎企業的需要，引薦生產力局各領域的專家提供科技和商務方面的建議方案，協助企業構建持續發展能力。

在使用「Tech Buddy」服務的同時，團隊亦會介紹和建議合適的政府資助計劃，助中小企更深入了解計劃的應用及配對，鼓勵企業善用政府資源推動升級發展。中小企也可預約「中小企資援組」一對一免費諮詢及「睇Form」服務，釐清政府資助計劃的申請細節及填表要求，令申請流程更暢通，掌握成功「求FUND」要訣，以政府資金降低企業成本，加快升級轉型步伐。

其他報道

【有片：埋身擊】滬指現水平下跌空間有限 呢個水平為重要支持

鷹美全年盈利倒退一成至2.6億 末期息維持8仙

加科思藥業擬斥最多1億回購股份

半日沽空金額增55% 騰訊沽空增63%

東風集團5月總銷量跌13% 新能源車升26%

父親節優惠︱居酒屋杉玉推88元堂食「生啤套餐」

恒指半日跌306點 曾穿18000點見1個月低 科指曾跌穿50天線

買股不買市 旗下基金重倉「中特估」

謝清海：羅奇低估中國 香港沒「玩完」 倡按2014年方案有條件普選特首 重大改革

港元拆息個別發展 1個月HIBOR終止2連升

在岸人民幣貶值至近一年最弱

土耳其對中國進口車加徵關稅 車股急挫

德信中國遭法院下令清盤

歐央行拉加德：上周減息後不一定繼之以快速行動

滬深三大指數低開 人行淨回籠20億人幣

恒指低開203點 科指跌1.3% 齊下試50天線

馬斯克：將禁蘋果集成OpenAI設備進入旗下公司

港股ADR跌60點 夜期低水271點 美期跌亞股個別發展

巨星傳奇：投資周杰倫南京、深圳演唱會

粉筆：8月推AI智能老師

北水增持中行 減持中石油

 