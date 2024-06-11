生產力局首席市場總監馮嘉寶表示，生產力局早前進行的「香港企業數碼化指數調查」反映中小企有意數碼轉型， 但不少仍處於起步階段，欠缺資金更是一大阻力。有見及此，「中小企資援組」於年初推出「Tech Buddy」技術支援諮詢服務，助各行各業做好升級轉型， 並深入了解及建立持續發展的能力。

「Tech Buddy」技術支援諮詢服務會為中小企提供免費諮詢， 視乎企業的需要， 引薦生產力局各領域的專家提供科技和商務方面的建議方案， 協助企業構建持續發展能力。

在使用「 Tech Buddy」服務的同時， 團隊亦會介紹和建議合適的政府資助計劃， 助中小企更深入了解計劃的應用及配對， 鼓勵企業善用政府資源推動升級發展。中小企也可預約「 中小企資援組」一對一免費諮詢及「睇Form」服務， 釐清政府資助計劃的申請細節及填表要求，令申請流程更暢通， 掌握成功「求FUND」要訣，以政府資金降低企業成本， 加快升級轉型步伐。

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