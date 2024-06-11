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小鵬新品牌MONA首款車命名為「小鵬M03」

小鵬汽車（9868）於官方微博公布，旗下新品牌MONA系列首款產品命名為「小鵬M03」。小鵬早前預計該品牌將在今年6月正式發布，其首款A級（即緊湊型車型）純電轎車計劃在今年第三季上市交付，定價介乎10萬元人民幣至15萬元人民幣。