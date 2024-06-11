國泰營運及航空服務總裁麥皓雲表示，「停泊及復飛大量飛機都極為罕有，這次計劃所涉規模及複雜性是國泰前所未遇。團隊為確保飛機停泊期間得到最佳保養，並於復飛時能提供可靠服務，投入了大量人力物力。我們合共將85架長期停泊海外的飛機復飛，並同時要維護大批停泊於香港國際機場的飛機，創下非凡成就。我們衷心感謝香港民航處在整個過程中所提供的寶貴支持」。

麥皓雲表示，「我們的香港團隊與世界各地同事均為妥善維護這些國泰最重要資產作出重大貢獻，他們以積極正面的態度，一起迎難而上，體現國泰『盡心盡力』的團隊文化。我對

同事成功令最後一架飛機自沙漠啟程回港，使所有航機重返國泰機隊，為國泰集團這段不平凡的章節劃上完滿句號感到無比自豪」。

麥皓雲表示，「隨着我們所有飛機均已重返機隊，我們將繼續專注於投資未來。國泰集團未來將接收逾70架新機，並有權再額外增購52架。我們並正探索引入全新中型廣體客機的可能性。國泰集團所作的投資，反映我們對香港國際機場三跑道系統年底啟用後所帶來的增長潛力及香港作為國際航空樞紐的地位充滿信心」。

國泰指，每架長期停放在澳洲愛麗斯泉的飛機在剛抵達時都要進行為期14天的維護檢查程序，然後再進行一系列重複的定期檢查及檢驗。在愛麗斯泉的飛機停泊計劃期間，共進行了16,000多次定期檢查；整個維護、定期檢查及復飛程序共耗費超過80萬工時。

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