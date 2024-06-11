同時，他亦表示在近期港人北上的熱潮下，UA都有留意到一項新的申請貸款審批原因，即香港餐飲業商戶餐廳結業之後選擇北上開店創業，尤以港式茶餐廳爲主，售賣香港特色餐飲，從而產生借貸需求。

至於UA的優勢所在，雷俊傑指，UA目前全港有47家分店，且線上線下均可申請貸款，24小時可審批貸款及放款，方便客戶，相當於「兩條腿走路」。他指，現時線上申請貸款的比例約佔整體六成，餘下四成仍透過傳統的分行渠道。

雷俊傑補充，集團已超過10年無提高客戶的貸款利率，並預期高息環境仍會持續一段時間，雖然令借貸成本繼續受壓，但不會因此提高貸款利率轉嫁成本在客戶身上。

另外，UA亞洲聯合財務首席市場官甄振濤表示，UA目前共有約600名員工，前線員工有約260人，今年UA計劃保持住前線員工人數，不會增加或減少。

此外，UA月初推出全新廣告宣傳，同時宣布送出3個歐洲雙人來回機票名額至7月15日為止，甄振濤指是希望能藉著歐洲國家盃的熱潮吸引到更多潛在客戶申請貸款，並指下一次推出新的廣告應會是今年第四季度時。

其他報道

富臨：顧客買粽將捐出1元予長者安居協會

英特爾據報停建以色列晶圓廠 涉資250億美元

滬深三大指數午後個別發展 滬指跌0.76%

小鵬新品牌MONA首款車命名為「小鵬M03」

康耐特光學簽兩合同 推動自動化、研更佳鏡片

生產力局推技術支援諮詢服務 助中小企申請政府資助及發展數碼轉型

【有片：埋身擊】滬指現水平下跌空間有限 呢個水平為重要支持

鷹美全年盈利倒退一成至2.6億 末期息維持8仙

加科思藥業擬斥最多1億回購股份

半日沽空金額增55% 騰訊沽空增63%

東風集團5月總銷量跌13% 新能源車升26%

父親節優惠︱居酒屋杉玉推88元堂食「生啤套餐」

恒指半日跌306點 曾穿18000點見1個月低 科指曾跌穿50天線