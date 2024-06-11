新鴻基公司（0086）旗下UA亞洲聯合財務（UA）行政總裁及執行董事雷俊傑表示，在目前經濟復蘇動力不足的環境之下，UA審批貸款是以「審慎樂觀」的態度「盡批盡借」，會盡量滿足客戶的貸款申請，但也會更加謹慎地審批餐飲業、戲院、建築公司等行業的從業人員及公司的貸款審批。雷俊傑指，UA 今年的無抵押貸款應繳款項結欠持續上升，預期今年新增貸款額會比去年有所收緊，期望增幅貼近10%。並且UA的壞賬率這幾年維持在5-6%，有信心今年亦維持在這個水平。
同時，他亦表示在近期港人北上的熱潮下，UA都有留意到一項新的申請貸款審批原因，即香港餐飲業商戶餐廳結業之後選擇北上開店創業，尤以港式茶餐廳爲主，售賣香港特色餐飲，從而產生借貸需求。
至於UA的優勢所在，雷俊傑指，UA目前全港有47家分店，且線上線下均可申請貸款，24小時可審批貸款及放款，方便客戶，相當於「兩條腿走路」。他指，現時線上申請貸款的比例約佔整體六成，餘下四成仍透過傳統的分行渠道。
雷俊傑補充，集團已超過10年無提高客戶的貸款利率，並預期高息環境仍會持續一段時間，雖然令借貸成本繼續受壓，但不會因此提高貸款利率轉嫁成本在客戶身上。
另外，UA亞洲聯合財務首席市場官甄振濤表示，UA目前共有約600名員工，前線員工有約260人，今年UA計劃保持住前線員工人數，不會增加或減少。
此外，UA月初推出全新廣告宣傳，同時宣布送出3個歐洲雙人來回機票名額至7月15日為止，甄振濤指是希望能藉著歐洲國家盃的熱潮吸引到更多潛在客戶申請貸款，並指下一次推出新的廣告應會是今年第四季度時。
其他報道
生產力局推技術支援諮詢服務 助中小企申請政府資助及發展數碼轉型