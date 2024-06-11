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恒指收市跌190點 科指10天線跌穿250天線 北水流入過百億 逾兩個月最多

美國5月非農職位遠高於預期，減息預期降溫，美股上周回落，美期今日續跌，而A股、港股今早復市均低開，亞股亦普遍向下，美匯指數重上105，在岸人民幣貶值見近一年最弱，恒指曾跌穿18000點關，伙國指齊見1個月低，而跌幅亦見近兩周最大。科指則10天線跌穿250天線。大市成交一周最多，北水流入大增1.85倍至過百億元，創兩個半月最多。

恒指今早低開203點，高位跌99點，低位跌372點，高低波幅274點。上升股份比例為18.63%，下跌為46.79%，無升跌為34.56%。

恒指收市跌190點或1.04%，報18176點，大市成交金額1398億元，較上日增加5.03%，是5月31日1917.51億元成交後最多；國指跌58點或0.9%，報6452點。恒生科技指數收報3755點，跌0.45%。

藍籌股成交金額744.28億元，佔大市成交53.23%；科指成份股成交金額387.35億元，佔大市成交27.7%；國指成份股成交金額618.12億元，佔大市成交44.21%。

24隻雙櫃台股，總成交0.81億元人民幣，相當於約0.87億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額增加2.01%，至87.19億元，佔大市成交6.23%。牛熊證成交金額42.32億元，增加19.44%；窩輪成交金額44.86億元，減少10.33%。

藍籌7隻升，74隻下跌，1隻無升跌。美團（3690）升4.44%，收報115.3元，是升幅最大的藍籌，東方海外（0316）跌9.39%，收報125.5元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，19隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是美團（3690）收報115.3元，升4.44%；跌幅最大的是東方甄選（1797）見52周低13.58元，收報13.9元，跌9.27%。

恒指續低於10天線(18390.02點)。科指續低於10天線(3781.98點)、250天線(3786.08點)，10天線亦跌穿250天線。科指曾跌穿50天線(3707.37點)。

北水南下合計淨流入102.81億元，較上日增加185.01%，淨流入金額是3月22日145.38億元後最多。北水連續第18日流入，累計流入877.61億元，對上一次連續18日淨流入是4月24日。

三大指數表現

恒指曾跌最多2.03%，是5月29日後最大跌幅，當日跌幅為2.1%。低見17994.1點，是5月2日17740.62點後最低。今日收市報18176.34點，是5月31日後收市新低，當日報18079.61點。連跌2日，累計跌300.46點，對上一次連跌2日是5月29日。

科指曾跌最多2.01%，是6月7日後最大跌幅，當日跌幅為2.21%。低見3696.64點，是5月31日3684.85點後最低。今日收市報3755.42點，是5月31日後收市新低，當日報3690.76點。連跌2日，累計跌85.24點，對上一次連跌2日是5月29日。

國指曾跌最多1.98%，是5月29日後最大跌幅，當日跌幅為2.18%。低見6381.53點，是5月2日6256.24點後最低。收市報6452.06點，是5月31日後收市新低，當日報6392.58點。連跌2日，累計跌103點，對上一次連跌2日是5月29日。

午後消息股表現

新鴻基公司（0086）旗下UA亞洲聯合財務：審批「審慎樂觀」 預期今年新增貸款額近10%。收報2.46元，跌0.4%。

國泰（0293）：最後一架長期停泊海外飛機回港。收報8.17元，跌1.09%。

富臨（1443）：顧客買粽將捐出1元予長者安居協會。見52周低0.118元，收報0.119元，跌0.83%。

小鵬（9868）新品牌MONA首款車命名為「小鵬M03」。收報31.15元，跌3.86%。

康耐特光學（2276）簽兩合同 推動自動化、研更佳鏡片。創上市新高，見11.5元，收報11.4元，升2.89%。

鷹美（2368）全年盈利倒退一成至2.6億 末期息維持8仙。收報4.72元，跌3.28%。

加科思藥業（1167）擬斥最多1億回購股份。收報1.78元，升4.09%。

東風集團（0489）5月總銷量跌13% 新能源車升26%。見52周低2.34元，收報2.37元，跌1.66%。

今早及隔晚消息股表現

惠理（0806）謝清海：羅奇低估中國 香港沒「玩完」 倡按2014年方案有條件普選特首 重大改革。收報1.72元，跌2.27%。

土耳其對中國進口車加徵關稅 車股急挫。吉利（0175）收報9.35元，跌4.1%。比亞迪（1211）收報228.4元，升0.18%。廣汽集團（2238）收報3.07元，跌2.23%。小鵬（9868）收報31.15元，跌3.86%。理想（2015）見52周低74.2元，收報75.85元，跌2.88%。蔚來（9866）收報37.55元，跌1.83%。零跑（9863）收報27.25元，跌0.18%。恒大汽車（0708）收報0.43元，跌1.15%。

德信中國（2019）遭法院下令清盤。停牌。

鷹美（2368）最快今公布業績。收報4.72元，跌3.28%。

巨星傳奇（6683）：投資周杰倫南京、深圳演唱會。收報12.04元，升0.5%。

粉筆（2469）：8月推AI智能老師。收報4.35元，跌0.23%。

京基金融（1468）已完成重組，擺脫臨時清盤狀態。收報0.206元，升21.18%。

文業集團（1802）遭入稟清盤，批股集資淨額1230萬元還債。收報0.05元，跌12.28%。

浙江滬杭甬（0576）旗下浙商證券11.35億人幣增持國都證券。收報5.16元，跌4.09%。

亞洲聯網科技（0679）擬擬1.5億元入股智富資源。亞洲聯網科技收報0.89元，無升跌。智富資源（0007）停牌。

中天建設（2433）批股淨集資1520萬。收報0.207元，升6.15%。

遠洋集團（3377）39億人幣悉售北京頤堤港二期，料蝕逾17億人幣。收報0.48元，升6.67%。

天璽曜11（1010）行政總裁林福特停職，涉失聯兩周。收報0.455元，跌1.09%。

國藥控股（1099）撤回委普華永道任核數師決議案。收報21.8元，跌3.33%。

中行（3988）改聘羅兵咸任中期報告審閲，另聘全年審計師。收報3.72元，跌1.85%。

友和集團（2347）發盈喜，料全年純利增加2.3倍至2100萬。收報0.71元，升1.43%。

永發置業（0287）發盈警，料全年虧損擴大至最多5300萬。見52周低3.9元，收報3.9元，無升跌。

廣汽集團（2238）5月總汽車銷量及新能源車雙雙跌25%。收報3.07元，跌2.23%。

小米（1810）林斌連續3日減持1000萬股B股　套現1.78億作慈善目的。收報17.32元，跌1.7%。

華誼騰訊娛樂（0419）建議改名「弘毅文化集團」。收報0.09元，跌6.25%。

舜宇光學（2382）5月手機鏡頭出貨量按年增9.6%。收報46.45元，跌2.31%。

國際永勝（6663）發盈警，料全年盈利跌26%。收報0.28元，跌12.5%。

亞東集團（1795）控股股東，由主席薛士東轉兒子薛梁持有。收報1.3元，升15.04%。

破頂股表現

破頂股包括，ＧＢＡ集團（0261）創上市新高，見0.37元，收報0.34元，跌5.56%；匯聚科技（1729）創上市新高，見2.55元，收報2.55元，升3.66%；企展控股（1808）創上市新高，見2.85元，收報2.85元，升4.78%；賽迪顧問（2176）創上市新高，見0.97元，收報0.91元，升8.33%；康耐特光學（2276）創上市新高，見11.5元，收報11.4元，升2.89%；昇能集團（2459）創上市新高，見11.1元，收報11.1元，升16.6%；智紡國際控股（8521）創上市新高，見0.75元，收報0.74元，升21.31%；Ａ南方元宇宙（3034）創上市新高，見8.39元，收報8.39元，升0.24%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1057.7元，收報1057.7元，升0.06%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見556.55元，收報556.55元，升0.04%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見4.952元，收報4.952元，升0.08%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見46.44元，收報46.44元，升0.09%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1039.75元，收報1039.75元，升0.14%；速騰聚創（2498）創上市新高，見137.5元，收報90.8元，升13.57%；美中嘉和（2453）創上市新高，見40.3元，收報37.7元，升3.01%；趣致集團 （0917）創上市新高，見49.9元，收報48.8元，升2.85%；宜搜科技（2550）創上市新高，見16.98元，收報16.98元，升52.7%；瑞聲（2018）創52周高，見28.9元，收報28.75元，升6.88%；廸生創建（0113）創52周高，見5.16元，收報5.14元，升0.98%；華晨中國（1114）創52周高，見6.99元，收報6.92元，跌0.86%；海豐國際（1308）創52周高，見22.45元，收報20.9元，跌3.02%；順豐同城（9699）創52周高，見12.84元，收報12.08元，升0.67%；中遠海控（1919）創52周高，見15.14元，收報13.1元，跌12.9%；中遠海發（2866）創52周高，見1.17元，收報1.06元，跌7.83%；中遠海能（1138）創52周高，見11.72元，收報10.22元，跌12.8%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見0.87元，收報0.8元，跌3.61%。

破頂指數成份股包括，神華（1088） 創52周高，見39.85元，收報38.6元，跌3.02%。

破底股方面

31隻股份創上市新低，其中十隻包括，廣發証券（1776）低見6.82元，收報6.83元，跌3.53%；太古地產（1972）低見13.42元，收報13.58元，跌2.86%；九龍倉置業（1997）低見20.85元，收報21.1元，跌4.52%；長實集團（1113）低見29.75元，收報30.15元，跌0.99%；藥明生物（2269）低見10.88元，收報10.98元，跌3.51%；百威（1876）低見9.06元，收報9.4元，跌2.89%；藥明康德（2359）低見32.2元，收報33.15元，跌1.34%；佳兆業資本（0936）低見0.11元，收報0.121元，跌6.92%；中建富通（0138）低見0.103元，收報0.11元，跌1.79%；永旺（0984）低見0.43元，收報0.43元，跌5.49%。

44隻股份創52周低，其中十隻包括，周大福（1929）低見9.33元，收報9.41元，跌3.59%；東方表行集團（0398）低見3.32元，收報3.35元，跌1.47%；東風集團股份（0489）低見2.34元，收報2.37元，跌1.66%；理想（2015）低見74.2元，收報75.85元，跌2.88%；叙福樓（1978）低見0.75元，收報0.78元，跌4.88%；富臨（1443）低見0.118元，收報0.119元，跌0.83%；東方甄選（1797）低見13.58元，收報13.9元，跌9.27%；恒隆地產（0101）低見6.85元，收報6.85元，跌7.81%；蒙牛（2319）低見13.7元，收報13.96元，跌2.38%；低見13.7元，收報13.96元，跌2.38%。

異動股

上升異動股，包括，萬咖壹聯（1762）創52周高，見0.218元，收報0.162元，升105.06%；喆麗控股（2209）創52周高，見3.19元，收報3.02元，升54.08%；宜搜科技（2550）創上市新高，見16.98元，收報16.98元，升52.7%；中國萬桐園（6966）收報0.75元，升44.23%；新焦點（0360）收報0.076元，升40.74%；瀋陽公用發展股份（0747）收報0.064元，升39.13%；樂思集團（2540）收報1.52元，升32.17%；瑞誠中國傳媒（1640）創52周高，見0.85元，收報0.83元，升29.69%；中國數字視頻（8280）收報0.034元，升25.93%；世紀建業（0079）創52周高，見0.133元，收報0.132元，升24.53%；智紡國際控股（8521）創上市新高，見0.75元，收報0.74元，升21.31%。

下跌異動股，包括，易生活控股（0223）收報0.227元，跌30.15%；億仕登控股（1656）見52周低1.54元，收報1.56元，跌23.53%；ITE HOLDINGS（8092）收報0.024元，跌20%；慕尚集團控股（1817）收報1.05元，跌19.23%；京維集團（1195）收報0.026元，跌18.75%；仁恒實業控股（3628）收報0.158元，跌18.13%；陽光油砂（2012）收報0.77元，跌17.2%；中國基礎能源（8117）收報0.039元，跌17.02%；辰興發展（2286）平上市低位0.15元，收報0.163元，跌16.41%；ALCO HOLDINGS（0328）收報6.71元，跌16.02%；創業集團控股（2221）見52周低0.134元，收報0.139元，跌15.76%。

 

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