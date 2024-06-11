乘聯會發布5月全國乘用車市場分析報告，月內全國乘用車市場零售按年跌1.9%至171.0萬輛、按月增長11.4%，今年累計升5.7%至807.3萬輛。其中，常規燃油車零售按年跌23%至91萬、按月增6%，今年累計下降9%至482萬輛。乘聯會表示，今年車市的年初價格戰啟動早、部分熱銷車型近20%的降價力度大，消費者暫時對價格的極度觀望，而且消費預期偏弱，暫時抑制了春季車市的啟動。
新能源汽車方面，5月生產量按年增31%至88.1萬輛、按月升9.9%；批發銷量按年升32.1%至89.7萬輛、按月增13.8%；新能源車市場零售按年增38.5%至80.4萬輛、按月升18.7%；出口按年跌4%至9.4萬輛、按月亦減18.8%。
從月度國內零售份額來看，5月主流自主品牌新能源車零售份額按年下降2.1個百分點至71%；合資品牌新能源車份額減少0.1個百分點至4.5%；新勢力份額為16.3%，小米汽車等品牌拉動新勢力份額按年增3.5個百分點；Tesla中國份額盯按年跌0.5個百分點至6.4%。
乘聯會展望6月，各地方和車企努力衝刺銷售業績的意願很強烈，新車型交付量伴隨製造業企業體系能力提升，快速釋放產能佔領先機。另外，2024年高考人數為1342萬，創歷史新高，這也將帶來高考後的學車熱和旅遊熱，有利於6月的車市持續走強。乘聯會續稱，春季新車減價潮結束，北京電動車號牌的5月底發放，以舊換新的更新拉動，共同推動6月購車熱度的延續。
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