moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

AI推動蘋果股價創近4年高 標指、納指創新高 道指跌120點

美債息回軟，債息倒掛擴闊，金龍指數、道指下跌，標指、納指創即市及收市紀錄新高。美國CPI和聯儲局利率決策將於周三同日出爐，普遍預計按兵不動。交易員已經接受今年利率仍維持較高水平的前景，將試圖從最新點陣圖中尋找2025年利率走向。CPI方面，市場預期，受能源價格下跌影響，整體CPI按月升幅將放緩至0.1%；核心CPI按月漲幅料維持在0.3%。因美國經濟強勁，世界銀行上調全球經濟成長預期。該行預計今年全球通膨率將降至3.5%，下滑速度慢於1月時的預期。個股方面，蘋果發布會後，摩根大通等華爾街機構看好AI功能為iPhone升級周期提供支持，蘋果股價高見207.16美元，是2020年8月28日505.77美元後最高。

道瓊斯工業平均指數收跌120點，跌幅0.32%，報38747點。標普500指數收漲14點，升幅0.28%，報5375點。納斯達克綜合指數收漲151點，或0.88%，報17343點。

高盛跌2.05%，報444.27美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累60點，而蘋果升7.26%，報207.15元，貢獻道指92點。

科技股方面，蘋果收市報207.15元，升7.26%，谷歌母公司Alphabet收市報176.62元，升0.91%，亞馬遜收市報187.23元，升0.09%，Facebook收市報507.47元，升0.96%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.94%，報517點。德國DAX指數收跌0.68%，報18369點；法國CAC 40指數跌1.33%，報7789點；英國富時100指數收跌0.99%，報8147點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.59%，報6135點。

美國2年期債息曾跌最多1.17%，是6月4日後最大跌幅，當日跌幅為1.26%。低見4.8235厘，是6月7日4.724厘後最低。收市報4.834厘，是6月6日後收市新低，當日報4.724厘。連跌2日，累計跌0.0528厘，對上一次連跌2日是5月30日。

美國10年期債息曾跌最多1.63%，是6月4日後最大跌幅，當日跌幅為1.73%。低見4.3942厘，是6月7日4.2714厘後最低。收市報4.404厘，是6月6日後收市新低，當日報4.287厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至43.619基點，是6月10日45.001基點後最闊。收市報43.212基點，是6月7日後收市最闊，當日報45.539基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至99.843基點，是6月10日99.907基點後最闊。收市報97.305基點，是6月6日後收市最闊，當日報111.883基點。

金龍指數曾跌最多1.99%，是5月31日後最大跌幅，當日跌幅為2.26%。低見6109.68點，是4月25日6076.19點後最低。收市報6135.01點，是4月24日後收市新低，當日報6134.89點。

道指曾跌最多1.09%，是6月3日後最大跌幅，當日跌幅為1.14%。低見38446.24點，是6月4日38397.82點後最低。收市報38747.42點，是6月4日後收市新低，當日報38711.29點。

標指曾升最多0.28%，是6月10日後最大升幅，當日升幅為0.35%。高見5375.95點，創紀錄新高。收報5375.32點，升0.27%，創收市價計新高。連升2日，累計升28.33點，對上一次連升2日是6月3日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月21日。

納指曾升最多0.89%，是6月5日後最大升幅，當日升幅為1.96%。高見17345.05點，創上市新高。收報17343.55點，升0.88%，創收市價計新高。連升2日，累計升210.42點，對上一次連升2日是6月4日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月29日。

 

其他報道

北水增持京基金融國際 減持工行