道瓊斯工業平均指數收跌120點，跌幅0.32%，報38747點。標普500指數收漲14點，升幅0.28%，報5375點。納斯達克綜合指數收漲151點，或0.88%，報17343點。

高盛跌2.05%，報444.27美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累60點，而蘋果升7.26%，報207.15元，貢獻道指92點。

科技股方面，蘋果收市報207.15元，升7.26%，谷歌母公司Alphabet收市報176.62元，升0.91%，亞馬遜收市報187.23元，升0.09%，Facebook收市報507.47元，升0.96%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.94%，報517點。德國DAX指數收跌0.68%，報18369點；法國CAC 40指數跌1.33%，報7789點；英國富時100指數收跌0.99%，報8147點。

納斯達克中國金龍指數收跌1.59%，報6135點。

美國2年期債息曾跌最多1.17%，是6月4日後最大跌幅，當日跌幅為1.26%。低見4.8235厘，是6月7日4.724厘後最低。收市報4.834厘，是6月6日後收市新低，當日報4.724厘。連跌2日，累計跌0.0528厘，對上一次連跌2日是5月30日。

美國10年期債息曾跌最多1.63%，是6月4日後最大跌幅，當日跌幅為1.73%。低見4.3942厘，是6月7日4.2714厘後最低。收市報4.404厘，是6月6日後收市新低，當日報4.287厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴闊至43.619基點，是6月10日45.001基點後最闊。收市報43.212基點，是6月7日後收市最闊，當日報45.539基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴闊至99.843基點，是6月10日99.907基點後最闊。收市報97.305基點，是6月6日後收市最闊，當日報111.883基點。

金龍指數曾跌最多1.99%，是5月31日後最大跌幅，當日跌幅為2.26%。低見6109.68點，是4月25日6076.19點後最低。收市報6135.01點，是4月24日後收市新低，當日報6134.89點。

道指曾跌最多1.09%，是6月3日後最大跌幅，當日跌幅為1.14%。低見38446.24點，是6月4日38397.82點後最低。收市報38747.42點，是6月4日後收市新低，當日報38711.29點。

標指曾升最多0.28%，是6月10日後最大升幅，當日升幅為0.35%。高見5375.95點，創紀錄新高。收報5375.32點，升0.27%，創收市價計新高。連升2日，累計升28.33點，對上一次連升2日是6月3日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月21日。

納指曾升最多0.89%，是6月5日後最大升幅，當日升幅為1.96%。高見17345.05點，創上市新高。收報17343.55點，升0.88%，創收市價計新高。連升2日，累計升210.42點，對上一次連升2日是6月4日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是5月29日。

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