個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR跌0.37%，折合報370.89元；匯控（0005）跌2.67%，折合報43.32元；建行（0939）跌2.08%，折合報5.502元。

道期現跌0.056%；標期現跌0.03%；納期現升0.04%。日本東證指數現跌0.73%；韓國KOSPI指數現升0.43%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.49%。

VIX指數隔晚升0.86%或0.11點，報12.85點。

紐油現升0.35%或0.28美元，報78.18美元；布油現升0.24%或0.2美元，報82.12美元；金價現跌0.08%或1.99美元，報2315.02美元；LME 銅期貨隔晚跌1.41%或140美元，報9759美元。比特幣現跌0.04%或33美元，報67247.16美元；美國10年期債息現跌0.04%或0.0019厘，報4.4021厘。

今日焦點股份可留意：

知乎－Ｗ（2390）最快今公布業績。

鑫苑服務（1895）達成復牌指引，今早復牌。

新絲路文旅（0472）2840萬蝕讓濟洲島賭場。

恒大汽車（0708）稱廠房地或被強制收回，擬申請複議。

非凡領越（0933）伙萊恩資本，掌「Haglöfs」大中華區營銷。

中壽（2628）：改聘安永代替羅兵咸任核數師，今年首5月保費收入升4%。

順興集團（1637）發盈警，料淨虧損擴大至1500萬元。

信星鞋業（1170）發盈警，料全年溢利最多跌70%。

華營建築（1582）中標兩工程，合約金額共11億元。

吉利汽車（0175）旗下極氪首季虧損收窄至20.14億人幣，汽車銷售收益增七成。

美團（3690）擬行使股東授權購回股份，涉資最多20億美元。

德信中國（2019）被頒令清盤，破產管理署署長為臨時清盤人。

宜搜科技（2550）上市兩個交易日，累計升近1.9倍。

澳門政府批中信國際電信（1883）旗下澳門電訊網續牌一年。

郭老太增持新地（0016）。

乘聯會：5月全國乘用車市場零售按年跌1.9%，新能源車出口跌4%。

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