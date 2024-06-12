moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港股ADR跌144點 夜期低水158點 美期跌亞股個別發展 知乎業績

美股向上，港股ADR跌144點或0.79%，報18032點，即月恒指夜期跌99點，報18018點，夜期低水158點。

個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR跌0.37%，折合報370.89元；匯控（0005）跌2.67%，折合報43.32元；建行（0939）跌2.08%，折合報5.502元。

道期現跌0.056%；標期現跌0.03%；納期現升0.04%。日本東證指數現跌0.73%；韓國KOSPI指數現升0.43%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.49%。

VIX指數隔晚升0.86%或0.11點，報12.85點。

紐油現升0.35%或0.28美元，報78.18美元；布油現升0.24%或0.2美元，報82.12美元；金價現跌0.08%或1.99美元，報2315.02美元；LME 銅期貨隔晚跌1.41%或140美元，報9759美元。比特幣現跌0.04%或33美元，報67247.16美元；美國10年期債息現跌0.04%或0.0019厘，報4.4021厘。

今日焦點股份可留意：

知乎－Ｗ（2390）最快今公布業績。

鑫苑服務（1895）達成復牌指引，今早復牌。

新絲路文旅（0472）2840萬蝕讓濟洲島賭場。

恒大汽車（0708）稱廠房地或被強制收回，擬申請複議。

非凡領越（0933）伙萊恩資本，掌「Haglöfs」大中華區營銷。

中壽（2628）：改聘安永代替羅兵咸任核數師，今年首5月保費收入升4%。

順興集團（1637）發盈警，料淨虧損擴大至1500萬元。

信星鞋業（1170）發盈警，料全年溢利最多跌70%。

華營建築（1582）中標兩工程，合約金額共11億元。

吉利汽車（0175）旗下極氪首季虧損收窄至20.14億人幣，汽車銷售收益增七成。

美團（3690）擬行使股東授權購回股份，涉資最多20億美元。

德信中國（2019）被頒令清盤，破產管理署署長為臨時清盤人。

宜搜科技（2550）上市兩個交易日，累計升近1.9倍。

澳門政府批中信國際電信（1883）旗下澳門電訊網續牌一年。

郭老太增持新地（0016）

乘聯會：5月全國乘用車市場零售按年跌1.9%，新能源車出口跌4%。

 

其他報道

AI推動蘋果股價創近4年高 標指、納指創新高 道指跌120點

北水增持京基金融國際 減持工行