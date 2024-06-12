恒指今早低開143點或0.8%，報18032點，大市成交金額20億元；國指今早低開41點或0.65%，報6410點。恒生科技指數開市報3724點，跌0.83%。上升股份比例為4.91%，下跌為7.35%，無升跌為87.73%。
藍籌11隻升，57隻下跌，14隻無升跌。舜宇（2382）升2.58%，報47.65元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌4.33%，報27.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，20隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）開市報47.65元，升2.58%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報34.85元，跌7.19%。
恒指續低於10天線(18311.14點)。科指續低於10天線(3768.94點)。
知乎－Ｗ（2390）最快今公布業績。無成交，報8.72元。
鑫苑服務（1895）達成復牌指引，今早復牌。見52周低0.55元，開市報0.55元，跌33.89%。
新絲路文旅（0472）2840萬蝕讓濟洲島賭場。無成交，報0.177元。
恒大汽車（0708）稱廠房地或被強制收回，擬申請複議。開市報0.38元，跌11.63%。
非凡領越（0933）伙萊恩資本，掌「Haglöfs」大中華區營銷。無成交，報0.7元。
中壽（2628）：改聘安永代替羅兵咸任核數師，今年首5月保費收入升4%。開市報10.96元，跌1.08%。
順興集團（1637）發盈警，料淨虧損擴大至1500萬元。無成交，報0.105元。
信星鞋業（1170）發盈警，料全年溢利最多跌70%。無成交，報0.87元。
華營建築（1582）中標兩工程，合約金額共11億元。無成交，報0.445元。
吉利汽車（0175）旗下極氪首季虧損收窄至20.14億人幣，汽車銷售收益增七成。開市報9.25元，跌1.07%。
美團（3690）擬行使股東授權購回股份，涉資最多20億美元。開市報115元，跌0.26%。
宜搜科技（2550）上市兩個交易日，累計升近1.9倍。無成交，報16.98元。
澳門政府批中信國際電信（1883）旗下澳門電訊網續牌一年。無成交，報2.6元。
郭老太增持新地（0016）。開市報72.75元，無升跌。
乘聯會：5月全國乘用車市場零售按年跌1.9%，新能源車出口跌4%。汽車股向下，吉利（0175）開市報9.25元，跌1.07%。比亞迪（1211）開市報225元，跌1.49%。小鵬（9868）開市報29.6元，跌4.98%。理想（2015）開市報74.7元，跌1.52%。蔚來（9866）開市報34.85元，跌7.19%。零跑（9863）開市報26.45元，跌2.94%。恒大汽車（0708）開市報0.38元，跌11.63%。
破頂股包括，瑞聲（2018）創52周高，見29.45元，開市報29.45元，升2.43%；國能國際資產（0918）創52周高，見0.7元，開市報0.7元，無升跌；龍輝國際控股（1007）創52周高，見2.8元，開市報2.8元，升1.08%；瑞聲科技（2018）創52周高，見29.45元，開市報29.45元，升2.43%；中國育兒網絡（2952）無成交，報0.01元。
2隻股份創上市新低，包括中國東方教育（0667）低見2.09元，開市報2.09元，跌6.28%；鍋圈（2517）低見4.18元，開市報4.18元，跌12.55%。
異動股
上升異動股，包括，瀋陽公用發展股份（0747）開市報0.073元，升14.06%；康特隆（1912）開市報0.099元，升12.5%；富銀融資股份（8452）開市報0.475元，升11.76%；遊萊互動（2022）開市報0.108元，升6.93%；君實生物（1877）開市報12.88元，升5.75%；富智康（2038）開市報0.84元，升5%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.35元，升4.48%；培力農本方（1498）開市報0.74元，升4.23%。
下跌異動股，包括，鑫苑服務（1895）見52周低0.55元，開市報0.55元，跌33.89%；銀城生活服務（1922）見52周低1.3元，開市報1.3元，跌26.14%；鍋圈（2517）創上市新低，見4.18元，開市報4.18元，跌12.55%；王朝酒業（0828）開市報0.26元，跌11.86%；恒大汽車（0708）開市報0.38元，跌11.63%；星盛商業（6668）開市報1.23元，跌9.56%；辰罡科技（8131）開市報0.106元，跌7.83%；源宇宙教育（1082）開市報1.49元，跌7.45%；蔚來（9866）開市報34.85元，跌7.19%。
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