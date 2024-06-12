恒指今早低開143點或0.8%，報18032點，大市成交金額20億元；國指今早低開41點或0.65%，報6410點。恒生科技指數開市報3724點，跌0.83%。上升股份比例為4.91%，下跌為7.35%，無升跌為87.73%。