moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

恒指低開143點 科指跌0.83% 舜宇升2.5% 蔚來跌7%

恒指今早低開143點或0.8%，報18032點，大市成交金額20億元；國指今早低開41點或0.65%，報6410點。恒生科技指數開市報3724點，跌0.83%。上升股份比例為4.91%，下跌為7.35%，無升跌為87.73%。

藍籌11隻升，57隻下跌，14隻無升跌。舜宇（2382）升2.58%，報47.65元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌4.33%，報27.6元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，20隻下跌，7隻無升跌。升幅最大的是舜宇（2382）開市報47.65元，升2.58%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報34.85元，跌7.19%。

恒指續低於10天線(18311.14點)。科指續低於10天線(3768.94點)。

知乎－Ｗ（2390）最快今公布業績。無成交，報8.72元。

鑫苑服務（1895）達成復牌指引，今早復牌。見52周低0.55元，開市報0.55元，跌33.89%。

新絲路文旅（0472）2840萬蝕讓濟洲島賭場。無成交，報0.177元。

恒大汽車（0708）稱廠房地或被強制收回，擬申請複議。開市報0.38元，跌11.63%。

非凡領越（0933）伙萊恩資本，掌「Haglöfs」大中華區營銷。無成交，報0.7元。

中壽（2628）：改聘安永代替羅兵咸任核數師，今年首5月保費收入升4%。開市報10.96元，跌1.08%。

順興集團（1637）發盈警，料淨虧損擴大至1500萬元。無成交，報0.105元。

信星鞋業（1170）發盈警，料全年溢利最多跌70%。無成交，報0.87元。

華營建築（1582）中標兩工程，合約金額共11億元。無成交，報0.445元。

吉利汽車（0175）旗下極氪首季虧損收窄至20.14億人幣，汽車銷售收益增七成。開市報9.25元，跌1.07%。

美團（3690）擬行使股東授權購回股份，涉資最多20億美元。開市報115元，跌0.26%。

宜搜科技（2550）上市兩個交易日，累計升近1.9倍。無成交，報16.98元。

澳門政府批中信國際電信（1883）旗下澳門電訊網續牌一年。無成交，報2.6元。

郭老太增持新地（0016）。開市報72.75元，無升跌。

乘聯會：5月全國乘用車市場零售按年跌1.9%，新能源車出口跌4%。汽車股向下，吉利（0175）開市報9.25元，跌1.07%。比亞迪（1211）開市報225元，跌1.49%。小鵬（9868）開市報29.6元，跌4.98%。理想（2015）開市報74.7元，跌1.52%。蔚來（9866）開市報34.85元，跌7.19%。零跑（9863）開市報26.45元，跌2.94%。恒大汽車（0708）開市報0.38元，跌11.63%。

破頂股表現

破頂股包括，瑞聲（2018）創52周高，見29.45元，開市報29.45元，升2.43%；國能國際資產（0918）創52周高，見0.7元，開市報0.7元，無升跌；龍輝國際控股（1007）創52周高，見2.8元，開市報2.8元，升1.08%；瑞聲科技（2018）創52周高，見29.45元，開市報29.45元，升2.43%；中國育兒網絡（2952）無成交，報0.01元。

破底股方面

2隻股份創上市新低，包括中國東方教育（0667）低見2.09元，開市報2.09元，跌6.28%；鍋圈（2517）低見4.18元，開市報4.18元，跌12.55%。

異動股

上升異動股，包括，瀋陽公用發展股份（0747）開市報0.073元，升14.06%；康特隆（1912）開市報0.099元，升12.5%；富銀融資股份（8452）開市報0.475元，升11.76%；遊萊互動（2022）開市報0.108元，升6.93%；君實生物（1877）開市報12.88元，升5.75%；富智康（2038）開市報0.84元，升5%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.35元，升4.48%；培力農本方（1498）開市報0.74元，升4.23%。

下跌異動股，包括，鑫苑服務（1895）見52周低0.55元，開市報0.55元，跌33.89%；銀城生活服務（1922）見52周低1.3元，開市報1.3元，跌26.14%；鍋圈（2517）創上市新低，見4.18元，開市報4.18元，跌12.55%；王朝酒業（0828）開市報0.26元，跌11.86%；恒大汽車（0708）開市報0.38元，跌11.63%；星盛商業（6668）開市報1.23元，跌9.56%；辰罡科技（8131）開市報0.106元，跌7.83%；源宇宙教育（1082）開市報1.49元，跌7.45%；蔚來（9866）開市報34.85元，跌7.19%。

 

其他報道

港股ADR跌144點 夜期低水158點 美期跌亞股個別發展 知乎業績

AI推動蘋果股價創近4年高 標指、納指創新高 道指跌120點

北水增持京基金融國際 減持工行