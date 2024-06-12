國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，5月份，消費市場運作整體平穩，全國CPI環比季節性下降，較去年同期漲幅與上月相同。扣除食品和能源價格的核心CPI年增0.6%，持續保持溫和上漲。PPI方面，受部分國際大宗商品價格上行及國內工業品市場供需關係改善等因素影響，全國PPI環比由降轉漲，同比降幅收窄。

解讀全文：

國家統計局今天發布了2024年5月份全國CPI（居民消費價格指數）和PPI（工業生產者出廠價格指數）數據。對此，國家統計局城市司首席統計師董莉娟進行了解讀。

一、CPI按月季節性略降，年漲幅與上月相同

5月份，消費市場運作整體平穩，全國CPI按月季節性下降，較去年同期漲幅與上月相同。扣除食品和能源價格的核心CPI年增0.6%，持續保持溫和上漲。

從按月看，CPI下降0.1%，降幅略小於近十年同期平均下降0.2%的水準。其中，食品價格由上月下降1.0%轉為持平。食品中，受南方暴雨天氣、蛋雞夏季產蛋率下降及生豬產能調減等因素影響，鮮果、雞蛋和豬肉價格分別上漲3.0%、2.7%及1.1%；市場供應較為充足，蝦蟹類、牛肉和鮮菜價格分別下降4.3%、3.6%和2.5%。非食品價格由上月上漲0.3%轉為下降0.2%，影響CPI較上月下降約0.14個百分點。非食品中，小長假後出行熱度季節性減退，機票、交通工具租賃費及長途汽車價格分別下降9.4%、7.9%及2.7%；受國際油價變動影響，國內汽油價格下降0.8%；夏裝換季上新，服裝價格上漲0.4%。

從年比看，CPI上漲0.3%，漲幅與上月相同。其中，食品價格下降2.0%，降幅比上月收窄0.7個百分點，影響CPI年減約0.37個百分點。食品中，豬肉、淡水魚和鮮菜價格分別上漲4.6%、3.3%和2.3%，漲幅均有擴大；雞蛋、鮮果和食用油價格分別下降8.5%、6.7%和5.1%，降幅均有收窄；牛肉、羊肉和禽肉價格分別下降12.9%、7.5%和2.9%，降幅持續擴大。非食品價格上漲0.8%，漲幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI年增約0.68個百分點。非食品中，能源價格上漲3.4%，漲幅回落0.2個百分點；扣除能源的工業消費品價格上漲0.1%，漲幅回落0.3個百分點，其中新能源小汽車和燃油小汽車價格分別下降6.9%和5.2%，降幅均有擴大；服務價格上漲0.8%，漲幅與上月相同，其中家庭服務和教育服務價格均上漲1.8%，漲幅略有擴大。

據測算，在5月0.3%的CPI年比變動中，翹尾影響約為0，今年價格變動的新影響約為0.3個百分點。

二、PPI按月由降轉漲，較去年同期降幅收窄

5月份，受部分國際大宗商品價格上行及國內工業品市場供需關係改善等因素影響，全國PPI按月由降轉漲，按年降幅收窄。

從按月看，PPI由上月下降0.2%轉為上漲0.2%，改變了前6個月連續下降趨勢。其中，生產資料價格由上月下降0.2%轉為上漲0.4%；生活資料價格下降0.1%，降幅與上月相同。受國際市場有色金屬價格上行影響，國內有色金屬冶煉及壓延加工業價格上漲3.9%，其中銅冶煉、鋁冶煉、金冶煉價格分別上漲7.0%、3.4%、2.8%。煤炭主產地供應偏緊，「迎峰度夏」補庫需求陸續釋放，煤炭開採和洗選業價格上漲0.5%。大規模設備更新等政策逐步落地見效，鋼材市場預期向好，黑色金屬冶煉壓延加工業價格上漲0.8%。國際油價下檔帶動石油及天然氣開採業價格下降2.1%。建材價格持續下降，玻璃製造、水泥製造價格分別下降1.2%、0.8%。設備製造業中，電氣機械及器材製造業、電腦製造價格分別上漲0.7%、0.1%；鋰離子電池製造、新能源車整車製造價格分別下降0.5%、0.2%。消費品製造業中，文教工美體育娛樂用品製造業、家具製造業價格分別上漲0.6%、0.2%；農副食品加工業價格下降0.5%。

從年比看，PPI下降1.4%，降幅比上月收窄1.1個百分點。其中，生產資料價格下降1.6%，降幅收窄1.5個百分點；生活資料價格下降0.8%，降幅收窄0.1個百分點。主要產業中，煤炭開採和洗選業價格下降9.0%，非金屬礦物製品業價格下降8.8%，黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降3.7%，化學原料和化學製品製造業價格下降3.4%，農副食品加工業價格下降3.4%，電氣機械和器材製造業價格下降3.0%，電腦通訊及其他電子設備製造業價格下降1.9%，降幅均收窄。汽車製造業價格下降2.0%，降幅與上月相同；石油煤炭及其他燃料加工業價格由上月下降1.0%轉為上漲3.4%；石油和天然氣開採業價格上漲9.4%，漲幅與上月相同；有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲8.9%，漲幅擴大5.3個百分點。

據測算，在5月份-1.4%的PPI按年變動中，翹尾影響約為-0.9個百分點，今年價格變動的新影響約為-0.5個百分點。

其他報道

滬深三大指數今早低開 人行進行20億人幣逆回購 零投放零回籠

恒指低開143點 科指跌0.83% 舜宇升2.5% 蔚來跌7%

港股ADR跌144點 夜期低水158點 美期跌亞股個別發展 知乎業績

AI推動蘋果股價創近4年高 標指、納指創新高 道指跌120點

北水增持京基金融國際 減持工行