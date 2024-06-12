報道引述消息指，美國官員正在討論的措施將限制中國使用環繞柵極晶體管（GAA）尖端晶片架構的能力。GAA可讓半導體具備更強大的能力，各家晶片製造商目前正在引入該技術。

報道引述消息指，美國的目標是增加中國組裝建立和運行人工智能模型所需複雜計算系統的難度，並在這種仍處於萌芽狀態的新技術商業化之前就將其隔絕起來。

包括輝達、英特爾和Advanced Micro Devices Inc.在內的企業及其製造夥伴台積電和三星電子都在爭取明年開始量產採用GAA設計的半導體。

報道指，負責出口管制的商務部工業與安全局發言人不予置評。國家安全委員會的代表暫未回覆置評請求。

報道指，目前尚不清楚新的禁令是否會限制中國開發自己GAA晶片的能力，或者更進一步著眼阻止海外企業、尤其是美國公司向中國電子設備製造商出口產品。

另外，報道亦指，就有關限制高帶寬內存晶片出口的討論也處於早期階段。SK海力士和美光科技等公司生產的這些半導體加速對內存的訪問，有助於改善人工智能加速器。它們被用來訓練人工智能軟件。知情人士稱，目前尚不清楚是否會出台有關高帶寬記憶晶片的規定，並強調圍繞GAA的討論還在進一步進行中。

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