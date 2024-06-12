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港元拆息普遍向上 1個月HIBOR無升跌

港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR無升跌，報4.50982%。

港元現報7.8087元升值38點子，曾貶值最多3點子，報7.8128元，亦曾升值最多40點子，報7.8085元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升5.21點子至3.85214%，是2024年6月7日後最高；1星期HIBOR升4.91點子至3.96423%；2星期HIBOR升5.98點子至4.13381%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.25點子至4.72988%；6個月期HIBOR升0.07點子至4.81095%；12個月期HIBOR升0.07點子至4.97512%。

美元指數現報105.249升值0.019點或0.02%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44355%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.933%，終止連續2日收窄，利差是2024年6月06日後最闊，當日差距為-0.9401%。

對上一次終止連續2日收窄，是2024年6月04日，當日利差報-0.9589%。

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