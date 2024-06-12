美股隔晚個別發展，美期今早上升，但亞股普遍向下，內地通脹低過預期，PPI第20個月為負數，A股反覆向下，恒指再跌穿18000關，低見17848.76點，是5月2日17740.62點後最低；國指亦見5月2日後低，三大指數連跌第3日。美國今晚將公布通脹及聯儲局議息結果。蘋果股價急升，蘋概股向上，瑞聲（2018）創52周高，見30.7元，收報30.5元，升6.09%；舜宇（2382）收報46.25元，跌0.43%；比亞迪電子（0285）收報36.15元，升4.03%；高偉電子（1415）收報20.65元，升1.72%。
恒指今早低開143點，高位跌112點，低位跌327點，高低波幅215點。上升股份比例為17.41%，下跌為33.52%，無升跌為49.05%。
恒指半日跌263點或1.45%，報17913點，大市成交金額627億元；國指跌99點或1.54%，報6352點。恒生科技指數收報3698點，跌1.51%。
藍籌股成交金額289.78億元，佔大市成交46.21%；科指成份股成交金額128.79億元，佔大市成交20.54%；國指成份股成交金額227.38億元，佔大市成交36.26%。
24隻雙櫃台股，總成交0.51億元人民幣，相當於約0.55億港元，佔大市成交的0.09%。
窩輪及牛熊證成交金額增加0.11%，至87.29億元，佔大市成交13.9%。牛熊證成交金額47.03億元，增加11.13%；窩輪成交金額40.25億元，減少10.27%。
藍籌10隻升，71隻下跌，1隻無升跌。藥明生物（2269）升16.39%，收報12.78元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌7.63%，收報26.65元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股3隻升，26隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報36.15元，升4.03%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報34.6元，跌7.86%。
恒指曾跌穿50天線(17867.52點)。科指跌穿50天線(3711.91點)。
北水南下合計淨流入35.4億元，較上日減少65.56%，連續第19日流入，累計流入913.02億元，對上一次連續19日淨流入是4月25日。
匯控（0005）據報10億人民幣 增持匯豐晉信基金31%。收報67.4元，跌1.61%。
知乎－Ｗ（2390）最快今公布業績。收報8.5元，跌2.52%。
鑫苑服務（1895）達成復牌指引，今早復牌。創上市新低，見0.4元，收報0.47元，跌43.51%。
新絲路文旅（0472）2840萬蝕讓濟洲島賭場。收報0.177元，無升跌。
恒大汽車（0708）稱廠房地或被強制收回，擬申請複議。收報0.345元，跌19.77%。
非凡領越（0933）伙萊恩資本，掌「Haglöfs」大中華區營銷。收報0.69元，跌1.43%。
中壽（2628）：改聘安永代替羅兵咸任核數師，今年首5月保費收入升4%。收報10.9元，跌1.62%。
順興集團（1637）發盈警，料淨虧損擴大至1500萬元。收報0.105元，無升跌。
信星鞋業（1170）發盈警，料全年溢利最多跌70%。收報0.87元，無升跌。
華營建築（1582）中標兩工程，合約金額共11億元。收報0.415元，跌6.74%。
吉利汽車（0175）旗下極氪首季虧損收窄至20.14億人幣，汽車銷售收益增七成。收報8.86元，跌5.24%。
美團（3690）擬行使股東授權購回股份，涉資最多20億美元。收報113.7元，跌1.39%。
宜搜科技（2550）上市兩個交易日，累計升近1.9倍。收報16元，跌5.77%。
澳門政府批中信國際電信（1883）旗下澳門電訊網續牌一年。收報2.59元，跌0.38%。
郭老太增持新地（0016）。收報72元，跌1.03%。
乘聯會：5月全國乘用車市場零售按年跌1.9%，新能源車出口跌4%。電車股向下，吉利（0175）收報8.86元，跌5.24%。比亞迪（1211）收報221.4元，跌3.06%。小鵬（9868）收報29.7元，跌4.65%。理想（2015）見52周低73.1元，收報73.3元，跌3.36%。蔚來（9866）收報34.6元，跌7.86%。零跑（9863）收報26.2元，跌3.85%。恒大汽車（0708）收報0.345元，跌19.77%。
破頂股包括，匯聚科技（1729）創上市新高，見2.68元，收報2.66元，升4.31%；企展控股（1808）創上市新高，見2.99元，收報2.99元，升4.91%；昇能集團（2459）創上市新高，見12.02元，收報11.66元，升5.05%；智紡國際控股（8521）創上市新高，見0.79元，收報0.71元，跌4.05%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見365.7元，收報365.7元，升0.85%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1226.5元，收報1226.5元，升0.25%；Ａ南方元宇宙（3034）創上市新高，見8.465元，收報8.465元，升0.89%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見15.46元，收報15.32元，跌0.07%；華夏納指（3086）創上市新高，見39.18元，收報39.1元，升1.03%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1057.8元，收報1057.35元，跌0.03%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見113.25元，收報113.25元，升0.27%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見46.7元，收報46.7元，升0.56%；樂艙物流（2490）創上市新高，見25元，收報23.95元，升1.7%；一脈陽光（2522）創上市新高，見18.5元，收報17.8元，升16.19%；瑞聲（2018）創52周高，見30.7元，收報30.5元，升6.09%；華晨中國（1114）創52周高，見7.08元，收報6.94元，升0.29%；鼎石資本（0804）創52周高，見0.35元，收報0.34元，升4.62%；國能國際資產（0918）創52周高，見0.72元，收報0.72元，升2.86%；龍輝國際控股（1007）創52周高，見2.81元，收報2.71元，跌2.17%；BRILLIANCE CHI（1114）創52周高，見7.08元，收報6.94元，升0.29%；瑞誠中國傳媒（1640）創52周高，見0.88元，收報0.77元，跌7.23%；瑞聲科技（2018）創52周高，見30.7元，收報30.5元，升6.09%；５１信用卡（2051）創52周高，見0.255元，收報0.255元，升4.08%；喆麗控股（2209）創52周高，見3.24元，收報2.95元，跌2.32%。
18隻股份創上市新低，其中十隻包括，鑫苑服務（1895）低見0.4元，收報0.47元，跌43.51%；廣發証券（1776）低見6.76元，收報6.88元，升0.73%；九毛九（9922）低見4.37元，收報4.4元，跌9.65%；太古地產（1972）低見13.26元，收報13.42元，跌1.18%；九龍倉置業（1997）低見20.6元，收報21.1元，無升跌；中國東方教育（0667）低見2.01元，收報2.04元，跌8.52%；永旺（0984）低見0.42元，收報0.42元，跌2.33%；新晨動力（1148）低見0.19元，收報0.191元，跌2.55%；華禧控股（1689）低見0.67元，收報0.67元，跌2.9%；日贏控股（1741）低見0.064元，收報0.068元，升1.49%。
30隻股份創52周低，其中十隻包括，周大福（1929）低見9.27元，收報9.39元，跌0.21%；東風集團股份（0489）低見2.3元，收報2.32元，跌2.11%；理想（2015）低見73.1元，收報73.3元，跌3.36%；恒隆地產（0101）低見6.82元，收報6.91元，升0.88%；金沙中國（1928）低見17.72元，收報17.76元，跌2.74%；蒙牛（2319）低見13.56元，收報13.58元，跌2.72%；低見13.56元，收報13.58元，跌2.72%；恒隆集團（0010）低見8.6元，收報8.64元，跌1.14%；中策資本控股（0235）低見0.024元，收報0.025元，無升跌；中國軟件國際（0354）低見3.91元，收報3.93元，跌2%。
異動股
上升異動股，包括，樂思集團（2540）收報2.15元，升41.45%；泰凌醫藥（1011）收報0.029元，升38.1%；新時代能源（0166）收報0.101元，升34.67%；百信國際（0574）收報0.061元，升29.79%；聚利寶控股（8527）收報0.275元，升29.11%；龍皇集團（8493）收報0.207元，升26.99%；瀋陽公用發展股份（0747）收報0.075元，升17.19%；森美控股（0756）收報0.485元，升16.87%；藥明生物（2269）收報12.78元，升16.39%；一脈陽光（2522）創上市新高，見18.5元，收報17.8元，升16.19%。
下跌異動股，包括，鑫苑服務（1895）創上市新低，見0.4元，收報0.47元，跌43.51%；百能國際能源（8132）見52周低0.06元，收報0.065元，跌26.14%；新耀萊（0970）收報0.99元，跌23.26%；恒大汽車（0708）收報0.345元，跌19.77%；三愛健康集團（1889）見52周低0.02元，收報0.021元，跌19.23%；中國城市基礎設施（2349）收報0.056元，跌18.84%；銀城生活服務（1922）見52周低1.3元，收報1.47元，跌16.48%；照現生態國際控股（8245）收報0.026元，跌16.13%；星亞控股（8293）收報0.125元，跌16.11%。
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