茅台向來是黃牛等投機者重點押注的品類。有茅台經銷商接受內媒訪問時表示，酒販黃牛的拿貨價格通常較經銷商為高，而且囤貨價值可能高達數億、甚至數十億，因此一旦茅台價格出現大幅波動時，其資金鏈很可能會斷裂。

內媒《藍鯨財經》引述黃牛指出，目前由於茅台價格大跌，不少黃牛已經暫停回收相關產品。「即便收價格也不高，2300元左右，幾乎天天跌，再跌下去都砸手裡了。」

另外，多個規模不小的「擼貨群」已於近期「走佬」，其中包括廣州國源、杭州鼎盛等。 所謂「擼貨群」召集大量群友，透過限定名額購買、搶購或抽籤等方式低價獲得容易高溢價的商品，再由「擼貨群」高價回收。 「擼貨」目標通常為茅台、補貼價格手機等。

至於白酒價格走勢方面，報道引述業內人士分析，受經濟周期和消費環境深刻變化的影響，剛性需求減少。是次茅台價格的波動很可能是某個或少數大型經銷商拋售庫存所引發的連鎖反應。不過，該業內人士認為，茅台作為白酒產業的領導品牌，其抗跌性依然強大。

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