廣東集信國控檢測認證技術服務中心申請港交所（0388）GEM上市，華金融資國際和越秀融資爲其聯席保薦人。這是該公司第二次向港交所遞交創業板上市申請，此前曾於2023年12月8日遞表。
該公司主要從事建設工程檢測檢驗服務，服務對象為中國廣東省茂名的客戶。成立
於2000年，總部設在茂名信宜市。其客戶群主要為中國建築業的參與者，包括私營及公共部門實體，如房地產開發商及建築公司、國有投資公司、相關中國政府機構及中國政府行政部門。於2021財年、2022財年及2023財年，公司分別有268、182及279名客戶。
財務方面，公司自2021財年起持續賺錢。2023財年，公司淨利潤為1325.4萬元（人民幣·下同），按年增3.55倍；同期收入4150萬元，按年增1.08倍。
根據灼識諮詢報告，建設工程檢測檢驗服務行業蘊含巨大的發展潛力。2022年，茂名建設工程檢測檢驗行業的市場總規模為3.54億元，預計2027年將達到5.04億元，2022年至2027年的複合年增長率為7.3%。茂名建設工程檢測檢驗行業自2018年至2022年的複合年增長率達11.4%。
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