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恒指收市跌238點 失守萬八 觀望美通脹、議息 成交、北水、波幅均減

市場觀望美國今晚將公布通脹及聯儲局議息結果，美期上升，內地續有通脹放緩憂慮，亞股早段向下，恒指失守18000點關，午後A股回升，恒指亦靠穩，但收市仍低於18000點關。三大指數連跌3日，齊見5周低。大市成交、北水減入均減少，恒指波幅見一周最窄。蘋果股價急升，手機設備股向上。市場預測生物安全法案或不被納入美國國防授權法案，藥明系上升。

恒指今早低開143點，高位跌112點，低位跌327點，高低波幅215點，是6月4日後收市新低，當日報205.58點。上升股份比例為22.32%，下跌為39.74%，無升跌為37.93%。

恒指收市跌238點或1.31%，報17937點，大市成交金額1151億元，較上日減少17.66%，是6月6日1145.63億元成交後最少；國指跌92點或1.44%，報6359點。恒生科技指數收報3691點，跌1.71%。

藍籌股成交金額589.83億元，佔大市成交51.24%；科指成份股成交金額255.69億元，佔大市成交22.21%；國指成份股成交金額474.55億元，佔大市成交41.22%。

24隻雙櫃台股，總成交0.83億元人民幣，相當於約0.89億港元，佔大市成交的0.08%。

窩輪及牛熊證成交金額增加13.18%，至98.69億元，佔大市成交8.57%。牛熊證成交金額52.99億元，增加25.2%；窩輪成交金額45.69億元，增加1.85%。

藍籌13隻升，66隻下跌，3隻無升跌。藥明生物（2269）升14.21%，收報12.54元，是升幅最大的藍籌，潤地（1109）跌7.45%，收報26.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股3隻升，26隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是比亞迪電子（0285）收報36.1元，升3.88%；跌幅最大的是蔚來（9866）收報34.35元，跌8.52%。

恒指曾跌穿50天線(17868.02點)。科指跌穿50天線(3711.76點)。

北水南下合計淨流入68.72億元，較上日減少33.16%，連續第19日流入，累計流入946.33億元，對上一次連續19日淨流入是4月25日。

三大指數表現

恒指曾跌最多1.8%，是6月11日後最大跌幅，當日跌幅為2.03%。低見17848.76點，是5月2日17740.62點後最低。收市報17937.84點，是4月30日後收市新低，當日報17763.03點。連跌3日，累計跌538.96點，對上一次連跌3日是5月30日。第1日陰燭。

科指曾跌最多1.94%，是6月11日後最大跌幅，當日跌幅為2.01%。低見3682.51點，是4月30日3681.91點後最低。收市報3691.28點，是5月31日後收市新低，當日報3690.76點。連跌3日，累計跌149.38點，對上一次連跌3日是5月30日。第1日陰燭。

國指曾跌最多1.82%，是6月11日後最大跌幅，當日跌幅為1.98%。低見6334.86點，是5月2日6256.24點後最低。收市報6359.36點，是4月30日後收市新低，當日報6273.75點。連跌3日，累計跌195.7點，對上一次連跌3日是5月30日。第1日陰燭。

午後消息股表現

藥明生物（2269）曾升逾18% 據報法案在流程上遇「障礙」。收報12.54元，升14.21%。藥明康德（2359）收報35.95元，升8.45%。藥明巨諾－Ｂ（2126）收報2.18元，跌6.03%。藥明合聯（2268）收報16.72元，升10.44%。

工蓋（1421）更改供股款項用途至「化妝品銷售業務」 太陽能相關大減。收報0.345元，跌4.17%。

今早及隔晚消息股表現

匯控（0005）據報10億人民幣 增持匯豐晉信基金31%。收報68.15元，跌0.51%。

蘋果上升，手機設備股普遍上升，丘鈦（1478）收報3.66元，升3.98%。舜宇（2382）收報45.55元，跌1.94%。高偉電子（1415）收報20.8元，升2.46%。通達（0698）收報0.085元，升6.25%。瑞聲（2018）創52周高，見30.7元，收報30.45元，升5.91%。比亞迪電子（0285）收報36.1元，升3.88%。

知乎－Ｗ（2390）最快今公布業績。收報8.43元，跌3.33%。

鑫苑服務（1895）達成復牌指引，今早復牌。創上市新低，見0.4元，收報0.45元，跌45.91%。

新絲路文旅（0472）2840萬蝕讓濟洲島賭場。收報0.177元，無升跌。

恒大汽車（0708）稱廠房地或被強制收回，擬申請複議。收報0.34元，跌20.93%。

非凡領越（0933）伙萊恩資本，掌「Haglöfs」大中華區營銷。收報0.7元，無升跌。

中壽（2628）：改聘安永代替羅兵咸任核數師，今年首5月保費收入升4%。收報10.92元，跌1.44%。

順興集團（1637）發盈警，料淨虧損擴大至1500萬元。收報0.105元，無升跌。

信星鞋業（1170）發盈警，料全年溢利最多跌70%。收報0.87元，無升跌。

華營建築（1582）中標兩工程，合約金額共11億元。收報0.415元，跌6.74%。

吉利汽車（0175）旗下極氪首季虧損收窄至20.14億人幣，汽車銷售收益增七成。收報8.9元，跌4.81%。

美團（3690）擬行使股東授權購回股份，涉資最多20億美元。收報112.6元，跌2.34%。

德信中國（2019）被頒令清盤，破產管理署署長為臨時清盤人。停牌。

宜搜科技（2550）上市兩個交易日，累計升近1.9倍。收報15.62元，跌8.01%。

澳門政府批中信國際電信（1883）旗下澳門電訊網續牌一年。收報2.58元，跌0.77%。

郭老太增持新地（0016）。收報71.6元，跌1.58%。

乘聯會：5月全國乘用車市場零售按年跌1.9%，新能源車出口跌4%。汽車股向下，吉利（0175）收報8.9元，跌4.81%。比亞迪（1211）收報220元，跌3.68%。廣汽集團（2238）收報3.02元，跌1.63%。東風集團股份（0489）見52周低2.3元，收報2.31元，跌2.53%。長城汽車（2333）收報11.28元，跌1.91%。小鵬（9868）收報29.5元，跌5.3%。理想（2015）見52周低72.8元，收報72.95元，跌3.82%。蔚來（9866）收報34.35元，跌8.52%。零跑（9863）收報26.35元，跌3.3%。恒大汽車（0708）收報0.34元，跌20.93%。

破頂股表現

破頂股包括，匯聚科技（1729）創上市新高，見2.75元，收報2.75元，升7.84%；企展控股（1808）創上市新高，見3.15元，收報3.12元，升9.47%；昇能集團（2459）創上市新高，見12.02元，收報11.18元，升0.72%；智紡國際控股（8521）創上市新高，見0.85元，收報0.82元，升10.81%；中國海洋石油（80883）創上市新高，見20.3元，收報20.3元，升1.7%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見30.98元，收報30.96元，升1.51%；安碩納指一百（2834）創上市新高，見365.8元，收報365.7元，升0.85%；ＸＴＲ 美國（3020）創上市新高，見1226.5元，收報1226.5元，升0.25%；Ａ南方元宇宙（3034）創上市新高，見8.465元，收報8.445元，升0.66%；ＴＲ 台灣（3036）創上市新高，見500元，收報500元，升0.85%；Ａ潘渡創新主題（3056）創上市新高，見15.46元，收報15.31元，跌0.13%；華夏納指（3086）創上市新高，見39.18元，收報39.06元，升0.93%；三星環球半導體（3132）創上市新高，見24.86元，收報24.84元，升1.14%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1058元，收報1057.7元，無升跌；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見556.65元，收報556.65元，升0.02%；華夏納指－Ｕ（9086）創上市新高，見4.994元，收報4.994元，升0.85%；Ａ南方美元－Ｕ（9096）創上市新高，見113.25元，收報112.95元，無升跌；三星ＦＡＮＧ－Ｕ（9814）創上市新高，見3.95元，收報3.95元，升0.92%；安碩納指一百－Ｕ（9834）創上市新高，見46.84元，收報46.82元，升0.82%；Ａ南方港元－Ｒ（83125）創上市新高，見1040.15元，收報1040.15元，升0.04%；樂艙物流（2490）創上市新高，見25元，收報23.85元，升1.27%；邁富時（2556）創上市新高，見88元，收報82.75元，跌1.14%；一脈陽光（2522）創上市新高，見19.46元，收報19元，升24.02%；瑞聲（2018）創52周高，見30.7元，收報30.45元，升5.91%；華晨中國（1114）創52周高，見7.08元，收報7.01元，升1.3%；泛亞環保（0556）創52周高，見0.68元，收報0.67元，升15.52%；鼎石資本（0804）創52周高，見0.35元，收報0.325元，無升跌；中糧包裝（0906）創52周高，見7.11元，收報7.1元，升0.85%；國能國際資產（0918）創52周高，見0.74元，收報0.72元，升2.86%；北京建設（0925）創52周高，見0.076元，收報0.075元，升13.64%。

破頂指數成份股包括，中海油（0883）創上市新高，見21.9元，收報21.8元，升2.35%；神華（1088） 創52周高，見39.95元，收報39.6元，升2.59%。

破底股方面

25隻股份創上市新低，其中十隻包括，鑫苑服務（1895）低見0.4元，收報0.45元，跌45.91%；廣發証券（1776）低見6.76元，收報6.88元，升0.73%；九毛九（9922）低見4.37元，收報4.4元，跌9.65%；太古地產（1972）低見13.26元，收報13.42元，跌1.18%；九龍倉置業（1997）低見20.6元，收報21.25元，升0.71%；中國東方教育（0667）低見2.01元，收報2.05元，跌8.07%；現代健康科技（0919）低見0.07元，收報0.074元，跌6.33%；永旺（0984）低見0.42元，收報0.445元，升3.49%；新晨動力（1148）低見0.19元，收報0.191元，跌2.55%；安領國際（1410）低見0.29元，收報0.29元，跌1.69%。

59隻股份創52周低，其中十隻包括，周大福（1929）低見9.27元，收報9.46元，升0.53%；東風集團股份（0489）低見2.3元，收報2.31元，跌2.53%；理想（2015）低見72.8元，收報72.95元，跌3.82%；叙福樓（1978）低見0.75元，收報0.76元，跌2.56%；1957 & Co.（8495）低見0.183元，收報0.183元，跌7.11%；百度（9888）低見91.2元，收報91.35元，跌1.51%；恒隆地產（0101）低見6.82元，收報6.95元，升1.46%；金沙中國（1928）低見17.72元，收報17.74元，跌2.85%；蒙牛（2319）低見13.32元，收報13.36元，跌4.3%；百度 （9888）低見91.2元，收報91.35元，跌1.51%。

異動股

上升異動股，包括，樂思集團（2540）收報2.44元，升60.53%；佳華百貨控股（0602）收報0.045元，升55.17%；朗詩（0106）收報0.081元，升37.29%；宏基資本（2288）創上市新低，見0.115元，收報0.166元，升32.8%；新時代能源（0166）收報0.097元，升29.33%；新焦點（0360）收報0.095元，升25%；５１信用卡（2051）創52周高，見0.345元，收報0.305元，升24.49%；一脈陽光（2522）創上市新高，見19.46元，收報19元，升24.02%；仁德資源（8125）收報0.207元，升23.21%；聚利寶控股（8527）收報0.26元，升22.07%。

下跌異動股，包括，鑫苑服務（1895）創上市新低，見0.4元，收報0.45元，跌45.91%；恒大汽車（0708）收報0.34元，跌20.93%；三愛健康集團（1889）見52周低0.02元，收報0.021元，跌19.23%；進昇集團控股（1581）收報0.118元，跌17.48%；滿地科技股份（1400）收報0.074元，跌16.85%；歲寶百貨（0312）收報0.036元，跌16.28%；銀城生活服務（1922）見52周低1.3元，收報1.48元，跌15.91%；王朝酒業（0828）收報0.25元，跌15.25%。

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