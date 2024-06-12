集團指，自上市以來其財務業績穩步增長，及公司已自5月31日收市後起獲納入MSCI中國全股票小型股指數成份股﹔經考慮集團的業務、財務及現金流狀況及整體市況，董事會認為公司擁有充裕的財務現金流，而特別股息將不會對集團現有及未來的營運以及財務狀況造成任何重大不利影響。

特別股息將於2024年7月16日或前後以現金派付予2024年6月28日營業時間結束時名列公司股東名冊的公司股東。

長久股份在1月上市，IPO每股發行價格為5.95元，總募集金額約3億元﹔股份今日收市價為85.65元，上市不足半年升幅近13.39倍。

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