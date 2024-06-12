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星展：下半年本港樓價料平穩

上周五中原城市領先指數報143.74，幾乎蒸發政府撤辣後所有升幅，星展香港經濟師謝家曦認為，本港樓價和成交未來仍有隱憂，利率高企維持偏高水平，他們估計下半年聯儲局減息兩次，港元投息維持偏強水平，供樓成本高於租金收入回報壓抑投資和置業需求。不過，他認為樓價再向下的空間也有限，預期下半年表現平穩，明年隨利率下跌、經濟改善幫助樓市有較好現。

謝家曦認為本港樓價中長期有重新平衡的動力，因為政府近季減少賣地，未來數年將出現土地供應短缺，加上市場開始消化存貨，供求會開始改變。另外目前有見外地投資者對港樓興趣增加，特別是政府推出吸引人才計劃，內地投資客在一手、二手的成交宗數和金額佔比，在首季以至四月都有所上升，預期趨勢會持續。

利率方面，謝家曦表示6月港元拆息隨半年結、派息需求、港股回穩增加借貸需求上升，至7、8月會回落，最優惠利率今年雖有下跌空間但料幅度不大。

消費方面，謝家曦認為港元上升，遊客來港消費能力減弱，是最主要影響本港零售較弱的原因。至於內地消費，他則認為無需對下半年表現過於悲觀，內地居民有一定消費能力，現時整體增長放慢，期望隨以舊換新、補賠等支持政策、房地產、股市回穩帶動財富效應傳導至零售市場。

 

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