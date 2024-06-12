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證監會：思捷環球內幕交易案獲移交區院作刑事檢控

東區裁判法院今天批准律政司的申請，將證監會早前提訴的一宗有關思捷環球（0330）的內幕交易案件移交區域法院進行刑事檢控。區域法院的首次聆訊將於2024年7月2日進行。證監會指，由於法律程序仍在進行，證監會不會作出進一步評論。

此前，證監會在2024年5月2日對Segantii Capital Management Limited（下稱Segantii）、其董事兼投資總監Simon Sadler及前交易員Daniel La Rocca展開刑事法律程序，指上述公司及人士在2017年6月的一宗大手交易前，就在聯交所上市的思捷環球股份進行內幕交易。

據證監會公布，Sadler及La Rocca獲准保釋等候下一次聆訊，條件是兩人分別繳交100萬元及50萬元的保釋金；在離港前24小時通知證監會並向其提供完整的行程及聯絡詳情；於向證監會所提供的地址居住，並就身在海外時住址及或聯絡詳情的任何更改提前48小時通知證監會；以及不得直接或間接接觸任何控方證人。

在5月份外電曾引述消息指，Sadler和La Rocca被指控在2017年6月從美銀美林前銀行家Tony Psarianos處獲得有關思捷環球的內幕信息，隨後兩者利用Segantii Capital和瑞銀亞洲的證券賬戶對該股票進行大手交易，以均價每股5.25港元做多157萬股，以及以每股5.23元沽出13.2萬股，涉及交易總金額約900萬港元。而Sadler及La Rocca先前已因涉及內幕交易遭證監會檢控。

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