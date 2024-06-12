上海靜安警方去年年底發現有人在網絡社交平台上出售明星的航班行程等公民個人信息。今年1月，警方在上海和遼寧瀋陽逮捕4人，他們因侵犯公民個人信息罪成，分別判處3年有期徒刑、緩刑3年到6個月有期徒刑、緩刑1年等不同刑期，並處罰金。

上海市靜安區人民檢察院檢察官助理張藍宇表示，被告出售的信息包括上千到上萬條的明星身份信息、手機號碼、航班的行程信息。被告人將明星的航班信息以一條5元到10元不等的價格在網絡社交平台出售給粉絲。他們手中的明星身份證號碼則是以幾十元的價格批量從上家購買後再單獨出售。

另外，被告人亦會利用明星名人的身份證號碼，直接透過航空公司官網查詢航班資料。上海市靜安區人民檢察院檢察官鄭翼：「有關設計最初是出於便於旅客們，查詢自己的航班信息等等，但是後來被一些犯罪分子進行利用。」

警方指不少航空公司注意到相關漏洞，已對航班查詢系統的管理或系統進行調整升級。警方強調。購買公民個人信息屬違法行為，呼籲民眾切勿以身試法。

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