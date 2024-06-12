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傳澳門政府要求賭場停供免費小食餐飲

最近澳門不同賭場，均提供不同的免費餐飲小食留客，不單引來內地網紅及社交平台「小紅書」等教路零元遊澳，並且觸發當地民眾關注到影響當地中小企經營。網上博彩媒體《亞博匯》報道引述消息報道，政府要求承批公司停止免費供應餐飲。

多間博彩企業如金沙中國（1928）在巴黎人賭場內，既提供免費汽水奶茶，亦在特定時段免費提供金箔軟雪糕招徠遊客及賭客，派完即止。永利澳門（1128）旗下娛樂場亦免費提供茅台拿鐵。

各大博企在免費餐飲方面，均施展渾身解數。由於內地社交媒體廣泛跟進，引起澳門民眾關注。《亞博匯》的報道引述消息報道，業界如澳門負責任博彩協會會長宋偉傑有聽聞過有關說法，但是未見賭場內有具體停止有關派送。

澳門旅遊局代局長程衛東昨日在澳廣視節目回應市民指，雖然社交網站有人教拿免費小食，但旅客人均消費上升，即使有免費小食旅客依然有更多消費。他舉例，日韓旅客消費大幅上升，韓國旅客人均消費較 2019年增加 71%，日本旅客增 21%；內地旅客消費同時也增加。他稱，現時本澳消費場景增多，包括演唱會令旅客留澳消費時間有所增長，當局亦希望透過社區旅遊吸引旅客落區消費。

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