moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

有線寬頻：HOY TV開發廣告及特約節目擴收入

最近電視台除了爭取廣告，力谷收入之外， 亦多了轉向為客戶製作及播放特約形式內容或特輯。有線寬頻（1097）管理層在上周股東會後回應旗下免費電視台HOY TV個別頻道的廣告情況，據本報了解，及從HOY TV向客戶提供的廣告建議中顯示，該台在三條頻道均有製作特約內容，而客戶涵蓋了一般商業客戶、公營機構及政府部門。

據稱，以78台HOY資訊台為例，收益除了靠一般廣告收入之外，當中亦多來自客戶製作及播放特約式內容或特輯，並由旗下資訊組同事協助為客戶提供特約式內容。當中和公營機構合作，其客戶通常希望透過製作特輯，向公眾介紹其服務內容、發展里程、以及將來發展方向，又或紀念公司成立的周年等等。

該頻道在過去一年，亦與多個香港政府部門合作，製作一系列節目，加深市民對不同政府部門和公營機構的運作的認識。至於商業客戶領域，該頻道亦有多個地產及財經節目均有商業客戶冠名贊助。

至於該頻道與不同持份者的合作方式亦多元化。據本報了解，其客戶既可在一些節目中的特定時段如《一線搜查》合作，亦可以在港鐵車廂廣告或於HOY APP及社交媒體下廣告。當中在《學無止「警」 的故事2》、《心比火熱2》 、《社署服務暖社區》、《建灣區前海見》等節目，便曾經和民政事務總署、香港房屋協會、平等機會委員會、渠務處、香港旅展局，紀律部隊等合作。

其他報道

歐盟擬對中國電動車徵收最高38.1%關稅 最快7月實施

澳門財政司：探討在風險可控下開放虛擬資產活動

知乎首季虧損收窄至1.65億人幣 總收入跌3%

傳澳門政府要求賭場停供免費小食餐飲

內地有人非法出售明星個人及航班資料 售價約5至10元 警方稱航空公司存漏洞

晨訊科技5月主要業務收入跌36% 

「郭老太」鄺肖卿再增持新地

證監會：思捷環球內幕交易案獲移交區院作刑事檢控

星展：下半年本港樓價料平穩

歐洲官員：向中國電車徵稅稅率25%左右

長久股份派特息每股0.43元 慶祝入選MSCI中國全股票小型股指數成份股

高視醫療科技擬斥最多5000萬元回購

全日沽空金額減16% 建行沽空增1%

晶泰科技暗盤曾高招股價8%

大摩利用AI提升員工生產力 財務顧問每周節省10至15小時工作時間

恒指收市跌238點 失守萬八 觀望美通脹、議息 成交、北水、波幅均減

復星旗下星路科技2026年AUA目標可達1000億元

滬深三大指數午後個別發展 滬指升0.31%

廣東集信國控檢測再申GEM上市 2023財年賺1325萬人幣

藥明生物曾升逾18% 據報法案在流程上遇「障礙」

三星據報聘前蘋果高層掌管「北美人工智能中心」

英國4月GDP按月持平 好過預期 英鎊微升

「物流科技博覽 2024」今開幕 設逾30個攤位及講座