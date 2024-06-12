最近電視台除了爭取廣告，力谷收入之外， 亦多了轉向為客戶製作及播放特約形式內容或特輯。有線寬頻（1097）管理層在上周股東會後回應旗下免費電視台HOY TV個別頻道的廣告情況，據本報了解，及從HOY TV向客戶提供的廣告建議中顯示，該台在三條頻道均有製作特約內容，而客戶涵蓋了一般商業客戶、公營機構及政府部門。
據稱，以78台HOY資訊台為例，收益除了靠一般廣告收入之外，當中亦多來自客戶製作及播放特約式內容或特輯，並由旗下資訊組同事協助為客戶提供特約式內容。當中和公營機構合作，其客戶通常希望透過製作特輯，向公眾介紹其服務內容、發展里程、以及將來發展方向，又或紀念公司成立的周年等等。
該頻道在過去一年，亦與多個香港政府部門合作，製作一系列節目，加深市民對不同政府部門和公營機構的運作的認識。至於商業客戶領域，該頻道亦有多個地產及財經節目均有商業客戶冠名贊助。
至於該頻道與不同持份者的合作方式亦多元化。據本報了解，其客戶既可在一些節目中的特定時段如《一線搜查》合作，亦可以在港鐵車廂廣告或於HOY APP及社交媒體下廣告。當中在《學無止「警」 的故事2》、《心比火熱2》 、《社署服務暖社區》、《建灣區前海見》等節目，便曾經和民政事務總署、香港房屋協會、平等機會委員會、渠務處、香港旅展局，紀律部隊等合作。
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