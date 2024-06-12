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中國商務部：歐盟擬對中國電動車徵臨時反補貼關稅是破壞公平競爭

對於歐盟擬對中國電動車徵收最高38.1%臨時反補貼關稅，中國商務部新聞發言人表示，歐方罔顧事實和世貿組織規則，無視中方多次強烈反對，不顧多個歐盟成員國政府、產業界的呼籲和勸阻，一意孤行，中方對此高度關切、強烈不滿，中國產業界對此深感失望、堅決反對。

相關報道：歐盟擬對中國電動車徵收最高38.1%關稅 最快7月實施

發言人續稱，歐方裁決披露中的認定缺乏事實和法律基礎。歐委會罔顧中國電動汽車優勢來自開放競爭的客觀事實，罔顧世貿組織規則，罔顧中國相關企」規則，裁出畸高的補貼幅度，是赤裸裸的保護主義行爲，是製造並升級貿易摩擦，是以「維護公平競爭」爲名行「破壞公平競爭」之實，是最大的「不公平」。

歐方此舉不僅損害了中國電動汽車產業合法權益，也將擾亂和扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈。

中方敦促歐盟立即糾正錯誤做法，切實落實近期中法歐領導人三方會晤達成的重要共識，通過對話協商妥善處理經貿摩擦。中方將密切關注歐方後續進展，並將堅決採取一切必要措施，堅定捍衛中國企業的合法權益。

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