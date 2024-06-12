政府統計處今公布5月份中小企業務狀况統計調查的結果，整體中小企業務收益的現時動向指數，由4月收縮區域的43.8，跌至上月的43。按行業計，當中地產業及商用服務業跌勢較為顯著，兩者分別由4月的46.1及48.4，跌至4月的40.6和45.2。另外，而未來一個月的整體中小企業務收益展望動向指數為46.8。
進出口貿易業新訂單的現時動向指數從4月份的46.4，下跌至5月的45.2，而未來一個月的新訂單展望動向指數為46.7。
政府發言人表示，中小企的整體營商氣氛在上月減弱，當中不同行業表現不一，而未來一個月業務情况的整體預期略為好轉，整體就業情况有所改善。發言人續指，營商氣氛短期內會受複雜的外圍環境影響，但經濟繼續增長應會提供支持，政府會密切監察相關情况。
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