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A BATHING APE中國時裝秀 邱淑貞女兒沈月任模特兒 大劉女兒劉秀樺現身

艾德韋宣集團（9919）宣布，在本月6日協助A BATHING APE®舉辦中國首場大秀，多名港人熟悉的名字亦有出現，包括邱淑貞、其女兒沈月及「大劉」劉鑾雄女兒劉秀樺，當中沈月更是以明星嘉賓擔任模特兒行catwalk。

BAPE®集團主席為邱淑貞丈夫沈嘉偉，二人當日現身捧其大女沈月場，其他特邀嘉賓包括馬來西亞公主HRH PRINCESS ZATASHAH OF SELANGOR, MALAYSIA、王子PRINCE ALEXANDRE和劉秀樺。

據艾德韋宣介紹，該集團一手包辦今次時裝秀，包括活動策劃、管理、設計、公關服務等等。時裝秀共覆蓋五個領域，分別是BAPE® 2024男女裝秋冬系列、年輕潮流AAPE 2024男女裝秋冬系列、奢華高端支線BAPE BLACK®2024秋冬系列、BAPY®2024秋冬系列、MR. BATHING APE® 2024秋冬男裝系列。而明星嘉賓除了沈月、還有JAMES李銖銜、孫晨竣及PENIEL申東根，由他們演繹最新秋冬系列作品。

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