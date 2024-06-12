艾德韋宣集團（9919）宣布，在本月6日協助A BATHING APE®舉辦中國首場大秀，多名港人熟悉的名字亦有出現，包括邱淑貞、其女兒沈月及「大劉」劉鑾雄女兒劉秀樺，當中沈月更是以明星嘉賓擔任模特兒行catwalk。