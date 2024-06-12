澳門輕軌又指，為推進今年全面接管「協助澳門輕軌系統氹仔線的營運及維護服務合同」的工作為目標，其正分階段接管部分業務，從而確保此期間輕軌服務的穩定和安全，以及保障人員順利過渡。其已於去年1月起已展開分批接管港鐵（澳門）車站維護組、土木工程維護組及票務組等工作，同時亦與港鐵（澳門）協商，確定於2024年1月起接回車務訓練部的工作。另外，部份設備、零件、辦公室物品和部份服務的採購工作，亦於去年交由澳門輕軌直接進行。

為配合接管工作，澳門輕軌去年已由港鐵（澳門）汲納員工逾100人，並持續推動輕軌人員本地化，整個營運團隊的本地居民人數佔比已超過九成。澳門輕軌去年更開展非票務收入，如租賃用於提供電訊服務、銀行服務、自助販賣機的設備，及租借輕軌車廂用於拍攝；同時亦推出媽閣站紀念票、與各單位合作推出紀念票、輕軌車站、天橋及月台的廣告代理服務的租賃等。

資料顯示，港鐵（澳門）是於2018年4月獲澳門政府批出澳門輕軌營運及維護合同，維時80個月，合約總額為58.8億澳門元，或約57.1億港元。有關合同將於今年12月尾完結。澳門輕軌自今年4月1日起，已經直接負責澳門輕軌運營及維護工作，並且有超過400名原港鐵（澳門）人員於4月1日入職輕軌公司。

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