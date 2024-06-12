該集團指出，由於香港出生率及生育率持續下降，在當前情況下，PMCL在符合最初的財務預期方面面臨挑戰，促使其在重新評估整體戰略發展、風險管理及資本回收機會時展現良好紀律及企業管治。經過審慎考慮及與PMCL協商討論，其決定剝離該投資，將戰略重點及資源重新調整至醫療保健資產，以提供更優越的回報及可擴展性，以應對瞬息萬變的醫療保健市場。

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