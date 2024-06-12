moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

出生率降  醫思醫療8025萬售婦產科醫療服務公司

醫思醫療（2138）宣布，於今日訂立協議，以總代價8024.9萬元，將其手上經營Zenith Medical Centre（卓越醫務中心）婦產科醫療服務的公司Preeminet Medical Centre Ltd（下稱PMCL）之51%全部股權，轉售予持有PMCL的另一股東婦產專科醫生，這較其收購代價有5%折讓。現時PMCL共在港營運4間診所，並聘有7名婦產專科醫生。

該集團指出，由於香港出生率及生育率持續下降，在當前情況下，PMCL在符合最初的財務預期方面面臨挑戰，促使其在重新評估整體戰略發展、風險管理及資本回收機會時展現良好紀律及企業管治。經過審慎考慮及與PMCL協商討論，其決定剝離該投資，將戰略重點及資源重新調整至醫療保健資產，以提供更優越的回報及可擴展性，以應對瞬息萬變的醫療保健市場。

其他報道

澳門輕軌去年錄收入逾1300萬澳門元   去年陸續從港鐵接管工作

A BATHING APE中國時裝秀 邱淑貞女兒沈月任模特兒 大劉女兒劉秀樺現身

本港上月中小企現時動向指數跌至43 

雅天妮盈喜 料全年轉賺最多700萬元 

中國商務部：歐盟擬對中國電動車徵臨時反補貼關稅是破壞公平競爭

晶泰科技暗盤收升2% 每手帳賺110元

歐盟擬對中國電動車徵收最高38.1%關稅 最快7月實施

澳門財政司：探討在風險可控下開放虛擬資產活動

知乎首季虧損收窄至1.65億人幣 總收入跌3%

傳澳門政府要求賭場停供免費小食餐飲

內地有人非法出售明星個人及航班資料 售價約5至10元 警方稱航空公司存漏洞

晨訊科技5月主要業務收入跌36% 

「郭老太」鄺肖卿再增持新地

證監會：思捷環球內幕交易案獲移交區院作刑事檢控

星展：下半年本港樓價料平穩

歐洲官員：向中國電車徵稅稅率25%左右

長久股份派特息每股0.43元 慶祝入選MSCI中國全股票小型股指數成份股

高視醫療科技擬斥最多5000萬元回購

全日沽空金額減16% 建行沽空增1%

晶泰科技暗盤曾高招股價8%

大摩利用AI提升員工生產力 財務顧問每周節省10至15小時工作時間

恒指收市跌238點 失守萬八 觀望美通脹、議息 成交、北水、波幅均減