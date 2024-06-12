醫思醫療（2138）宣布，於今日訂立協議，以總代價8024.9萬元，將其手上經營Zenith Medical Centre（卓越醫務中心）婦產科醫療服務的公司Preeminet Medical Centre Ltd（下稱PMCL）之51%全部股權，轉售予持有PMCL的另一股東婦產專科醫生，這較其收購代價有5%折讓。現時PMCL共在港營運4間診所，並聘有7名婦產專科醫生。
該集團指出，由於香港出生率及生育率持續下降，在當前情況下，PMCL在符合最初的財務預期方面面臨挑戰，促使其在重新評估整體戰略發展、風險管理及資本回收機會時展現良好紀律及企業管治。經過審慎考慮及與PMCL協商討論，其決定剝離該投資，將戰略重點及資源重新調整至醫療保健資產，以提供更優越的回報及可擴展性，以應對瞬息萬變的醫療保健市場。
其他報道
澳門輕軌去年錄收入逾1300萬澳門元 去年陸續從港鐵接管工作
A BATHING APE中國時裝秀 邱淑貞女兒沈月任模特兒 大劉女兒劉秀樺現身
中國商務部：歐盟擬對中國電動車徵臨時反補貼關稅是破壞公平競爭
內地有人非法出售明星個人及航班資料 售價約5至10元 警方稱航空公司存漏洞
長久股份派特息每股0.43元 慶祝入選MSCI中國全股票小型股指數成份股
大摩利用AI提升員工生產力 財務顧問每周節省10至15小時工作時間