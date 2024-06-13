最新公布的利率點陣圖顯示，美聯儲官員將2024年底前的利率中位數預測，由3月的4.6厘，大幅上調至5.1厘，意味今年底前減息的次數，由3月預期的3次，下調至只有1次。預測今年不減息、減息一次及減息兩次的官員數目分別為4人、7人和8人。

美聯儲的「點陣圖」顯示，官員將2025年底前的利率中位數預測，由3月預期的3.9厘，上調至4.1厘。至於2026年底前的利率中位數預測，則維持在3.1厘不變，預示明、後兩年的減息次數，均為4次。長遠利率中位數預測，則由2.6厘上調至2.8厘。

2024年的整體PCE通脹增長，預期為2.6%，較3月預測高0.2個百分點。至於今年GDP增長預測則維持2.1%。

議息聲明指出，近幾個月來，美聯儲的2%通脹目標取得「溫和進展」，有別於上次議息時認為遏抑通脹「缺乏進一步進展」。美聯儲又重申，經濟活動以「穩固步伐」擴張，就業職位增長仍保持強勁，而失業率繼續在較低水平。

美聯儲重申，在對通脹持續邁向2%目標更有信心之前，不宜降低政策利率的目標範圍。