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美債息急挫 標指、納指再破頂 道指跌35點

美債息急挫，見兩個月低，債息倒掛擴闊，金龍指數、道指下跌，標指、納指再創即市及收市紀錄新高。聯儲局雖然按兵不動，且點陣圖放鷹，預計今年僅減息一次，不過，明年降息次數預估提高至四次，加上通脹數據疲軟，市場押注年內降息兩次，美債息急挫，而美股亦延續近日走勢。

道瓊斯工業平均指數收跌35點，跌幅0.1%，報38712點。標普500指數收漲45點，升幅0.86%，報5421點。納斯達克綜合指數收漲264點，或1.53%，報17608點。

Salesforce跌2.15%，報235.8美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低34點，而家得寶升2.5%，報344.14元，貢獻道指55點。

科技股方面，蘋果收市報213.07元，升2.85%，谷歌母公司Alphabet收市報177.79元，升0.66%，亞馬遜收市報186.89元，跌0.18%，Facebook收市報508.84元，升0.26%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.09%，報522點。德國DAX指數收漲1.43%，報18630點；法國CAC 40指數漲0.97%，報7864點；英國富時100指數收漲0.84%，報8215點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.13%，報6127點。

美國2年期債息曾跌最多3.44%，是1月31日後最大跌幅，當日跌幅為3.47%。低見4.6678厘，是4月5日4.637厘後最低。收市報4.7518厘，是6月6日後收市新低，當日報4.724厘。連跌3日，累計跌0.135厘，對上一次連跌3日是5月31日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是6月3日。

美國10年期債息曾跌最多3.54%，是2023年12月13日後最大跌幅，當日跌幅為4.65%。低見4.2481厘，是4月1日4.1866厘後最低。收市報4.316厘，是6月6日後收市新低，當日報4.287厘。連跌2日，累計跌0.151厘，對上一次連跌2日是5月31日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月31日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至47.43基點，是5月28日48.575基點後最闊。收市報44基點，是6月7日後收市最闊，當日報45.539基點。連續兩日擴闊，累計2.45基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至114.968基點，是6月7日115.892基點後最闊。收市報108.368基點，是6月6日後收市最闊，當日報111.883基點。連續兩日擴闊，累計14.802基點，對上一次連跌2日是5月31日。

金龍指數曾跌最多0.41%，是6月11日後最大跌幅，當日跌幅為1.99%。低見6109.69點，是6月11日6109.68點後最低。收市報6127.16點，是4月23日後收市新低，當日報6071.03點。連跌2日，累計跌106.83點，對上一次連跌2日是6月7日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是6月3日。

道指曾跌最多0.33%，是6月11日後最大跌幅，當日跌幅為1.09%。低見38621.45點，是6月11日38446.24點後最低。收市報38712.21點，是6月4日後收市新低，當日報38711.29點。連跌2日，累計跌155.83點，對上一次連跌2日是5月29日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是5月23日。

標指曾升最多1.34%，是5月3日後最大升幅，當日升幅為1.48%。高見5447.25點，創上市新高。收報5421.03點，升0.85%，創收市價計新高。連升3日，累計升74.04點，對上一次連升3日是6月4日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是5月7日。

納指曾升最多2.2%，是5月3日後最大升幅，當日升幅為2.3%。高見17725.39點，創上市新高。收報17608.44點，升1.53%，創收市價計新高。連升3日，累計升475.31點，對上一次連升3日是6月5日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是1月19日。

 

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