個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.31%，折合報372.01元；阿里巴巴（9988）升0.18%，折合報76.16元；美團（3690）跌1.58%，折合報113.60元；匯控（0005）升1.27%，折合報68.50元；建行（0939）跌0.42%，折合報5.47元。

道期現跌0.066%；標期現升0.17%；納期現升0.6%。日本東證指數現跌0.01%；韓國KOSPI指數現升1.41%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.66%。

VIX指數隔晚跌6.3%或0.81點，報12.04點。

紐油現跌0.22%或0.18美元，報78.32美元；布油現跌0.19%或0.15美元，報82.44美元；金價現跌0.08%或2.04美元，報2322.94美元；LME 銅期貨隔晚升1.9%或185.5美元，報9944.5美元。比特幣現升0.13%或91.13美元，報68174.79美元；美國10年期債息現跌0.22%或0.0097厘，報4.3063厘。

今日焦點股份可留意：

三公司最快今日公布業績，包括，周大福（1929）、廸生創建（0113）及國際永勝集團（6663）。

晶泰科技（2228）今上市，定價5.28元。

匯控（0005）：發行15億新加坡元永久後償或有可轉換證券。

A8媒體（0800）主席出價0.36元私有化公司，較市價溢價1.63倍。

通天酒業（0389）獲前風險投資者要約收購一成股份。

港科探索（1137）：電商5月份日均訂單降，日均總商品交易額按月增8.3%。

紅星美凱龍（1528）家居第二大股東進行重整，對公司無重大影響。

出生率降，醫思醫療（2138）8025萬售婦產科醫療服務公司。

澳門輕軌去年錄收入逾1300萬澳門元，去年陸續從港鐵（0066）接管工作。

艾德韋宣集團（9919）宣布，協助A BATHING APE舉辦中國時裝秀。邱淑貞女兒沈月任模特兒、大劉女兒劉秀樺現身。

雅天妮（0789）盈喜，料全年轉賺最多700萬元。

有線寬頻（1097）：HOY TV開發廣告及特約節目擴收入。

歐盟擬對中國電動車徵收最高38.1%關稅，最快7月實施。比亞迪（1211）、吉利汽車（0175）分別徵收17.4%、20%。

知乎（2390）首季虧損收窄至1.65億人幣，總收入跌3%。

傳澳門政府要求賭場停供免費小食餐飲。

晨訊科技（2000）5月主要業務收入跌36%。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。

長久股份（6959）派特息每股0.43元，慶祝入選MSCI中國全股票小型股指數成份股。

高視醫療科技（2407）擬斥最多5000萬元回購。

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