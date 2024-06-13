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恒指高開166點 科指升1.4% 上試10天線 晶泰上市升2%

恒指今早高開166點或0.93%，報18104點，大市成交金額21億元；國指今早高開61點或0.97%，報6420點。恒生科技指數開市報3743點，升1.41%。上升股份比例為11.32%，下跌為2.24%，無升跌為86.43%。

藍籌68隻升，6隻下跌，8隻無升跌。創科實業（0669）升3.12%，報97.35元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌1.83%，報21.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股26隻升，0隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）開市報23元，升2.91%；跌幅最大的是平安好醫生（1833）無成交，報11.26元。

恒指上試10天線(18264.4點)。科指上試10天線(3763.47點)。

三公司最快今日公布業績，績前表現如下，周大福（1929）開市報9.57元，升1.16%。廸生創建（0113）創52周高，見5.2元，開市報5.2元，升1.17%。國際永勝集團（6663）無成交，報0.26元。

晶泰科技（2228）今上市，定價5.28元。開市報5.39元，升2.08%。

匯控（0005）：發行15億新加坡元永久後償或有可轉換證券。開市報68元，跌0.22%。

A8媒體（0800）主席出價0.36元私有化公司，較市價溢價1.63倍。創52周高，見0.33元，開市報0.33元，升140.88%。

通天酒業（0389）獲前風險投資者要約收購一成股份。無成交，報0.6元。

港科探索（1137）：電商5月份日均訂單降，日均總商品交易額按月增8.3%。開市報1.72元，升1.78%。

紅星美凱龍（1528）家居第二大股東進行重整，對公司無重大影響。無成交，報1.43元。

出生率降，醫思醫療（2138）8025萬售婦產科醫療服務公司。無成交，報1.43元。

澳門輕軌去年錄收入逾1300萬澳門元，去年陸續從港鐵（0066）接管工作。開市報25.1元，升0.8%。

艾德韋宣集團（9919）宣布，協助A BATHING APE舉辦中國時裝秀。邱淑貞女兒沈月任模特兒、大劉女兒劉秀樺現身。無成交，報1.14元。

雅天妮（0789）盈喜，料全年轉賺最多700萬元。無成交，報0.445元。

有線寬頻（1097）：HOY TV開發廣告及特約節目擴收入。無成交，報0.03元。

歐盟擬對中國電動車徵收最高38.1%關稅，最快7月實施。比亞迪（1211）、吉利汽車（0175）分別徵收17.4%、20%。比亞迪開市報226.6元，升3%。

吉利（0175）開市報8.96元，升0.67%。小鵬（9868）開市報29.7元，升0.68%。理想（2015）開市報74.25元，升1.78%。蔚來（9866）開市報35.1元，升2.18%。零跑（9863）開市報26.35元，無升跌。

知乎（2390）首季虧損收窄至1.65億人幣，總收入跌3%。開市報8.28元，跌1.78%。

傳澳門政府要求賭場停供免費小食餐飲。濠賭股個別發展，新濠國際發展（0200）開市報5.9元，無升跌。美高梅中國（2282）開市報13.68元，升1.33%。澳博（0880）無成交，報2.69元。永利澳門（1128）無成交，報6.91元。銀河娛樂（0027）開市報38元，跌0.26%。金沙中國（1928）開市報17.76元，升0.11%。

晨訊科技（2000）5月主要業務收入跌36%。無成交，報0.345元。

「郭老太」鄺肖卿再增持新地（0016）。開市報72.05元，升0.63%。

長久股份（6959）派特息每股0.43元，慶祝入選MSCI中國全股票小型股指數成份股。無成交，報85.65元。

高視醫療科技（2407）擬斥最多5000萬元回購。開市報14.08元，升1%。

破頂股表現

破頂股包括，瑞聲（2018）創52周高，見30.85元，開市報30.85元，升1.31%；廸生創建（0113）創52周高，見5.2元，開市報5.2元，升1.17%；迪生創建（0113）創52周高，見5.2元，開市報5.2元，升1.17%；Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.33元，開市報0.33元，升140.88%；瑞聲科技（2018）創52周高，見30.85元，開市報30.85元，升1.31%；新紐科技（9600）創52周高，見2.72元，開市報2.72元，升6.25%。

破底股方面

1隻股份創上市新低，包括出門問問（2438）低見2.16元，開市報2.16元，跌0.92%。

異動股

上升異動股，包括，Ａ８新媒體（0800）創52周高，見0.33元，開市報0.33元，升140.88%；堃博醫療－Ｂ（2216）開市報0.64元，升14.29%；瀋陽公用發展股份（0747）開市報0.073元，升14.06%；中國投資開發（0204）開市報0.6元，升13.21%；龍輝國際控股（1007）開市報2.8元，升12%；雄岸科技（1647）開市報0.072元，升10.77%；華鼎控股（3398）開市報0.24元，升9.59%；金涌投資（1328）開市報0.069元，升9.52%；百濟神州（6160）開市報99.45元，升7.17%；駿東控股（8277）開市報0.53元，升7.07%；天彩控股（3882）開市報0.79元，升6.76%。

下跌異動股，包括，百應控股（8525）開市報0.415元，跌9.78%；天能動力（0819）見52周低5.27元，開市報5.27元，跌6.73%；建業建榮（1556）開市報0.28元，跌5.08%；中民控股（0681）開市報0.023元，跌4.17%；碧桂園服務（6098）開市報5.14元，跌3.93%；宏基資本（2288）開市報0.16元，跌3.61%；國農金融投資（8120）開市報0.054元，跌3.57%；趣致集團 （0917）開市報46.05元，跌3.46%；思派健康（0314）開市報5.65元，跌3.42%；紛美包裝（0468）開市報2.37元，跌3.27%。

 

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