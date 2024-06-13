恒指今早高開166點或0.93%，報18104點，大市成交金額21億元；國指今早高開61點或0.97%，報6420點。恒生科技指數開市報3743點，升1.41%。上升股份比例為11.32%，下跌為2.24%，無升跌為86.43%。